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美中關稅戰降溫 人民幣兌美元中間價升破7.2元

2025/5/13 17:12
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（中央社記者張淑伶上海13日電）中美同意大幅互降關稅後，市場情緒受到提振，人民幣兌美元升值。今天人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣7.1991元，是近一個月以來首次收復7.20關卡。

綜合界面新聞與財新網報導，中國人民銀行授權中國外匯交易中心13日公布，銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元兌人民幣7.1991元，相較前一交易日的7.2066元調升了75基點，是4月9日以來中間價首次下滑至7.20下方。

截至午盤，在岸人民幣匯率升值至7.19附近；離岸人民幣匯率當天開盤後一度下探至7.17，隨後震蕩至7.18附近。

中國和美國12日發布聯合聲明，雙方承諾將於14日前降低部分此前加徵的關稅。中國商務部新聞發言人發表談話指出，美方取消了共計91%的加徵關稅，暫停實施24%的「對等關稅」，中方也相應取消和暫停實施反制關稅。美國對中國的進口關稅從145%暫時降至30%。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，這次會談取得很大進展，關稅戰顯著降級，聯合聲明發布後，市場情緒受到很大提振，是人民幣匯率走強的主要原因。人民幣正在經歷一個全面升值過程。

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他並表示，近期人民幣匯率出現穩中偏強走勢，與中國宏觀政策釋放穩增長訊號直接相關。

根據報導，市場認為人民幣匯率能否回升至7.1的強勢區間，還要看中美貿易談判情況和中國下一步經濟穩定政策如何落地。（編輯：陳鎧妤）1140513

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