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因應對等關稅 財部：普發現金非現階段最佳解方

2025/5/13 20:20（5/13 21:23 更新）
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因應對等關稅衝擊，國民黨、民眾黨提案發放現金，財政部表示，普發現金非解決問題最好方式。圖為2023年普發現金6000元線上登記入帳。（中央社檔案照片）
因應對等關稅衝擊，國民黨、民眾黨提案發放現金，財政部表示，普發現金非解決問題最好方式。圖為2023年普發現金6000元線上登記入帳。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北13日電）立法院明天將審查行政院、在野黨所提因應對等關稅等國際情勢相關特別條例草案。針對國民黨、民眾黨提案發放現金，財政部今天表示，現階段應通盤考量國家長遠發展需要，合理有效分配資源，普發現金非解決問題最好方式。

立法院經濟、財政委員會明天將舉行聯席會議，審查行政院「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，以及國民黨黨團擬具「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例草案」、台灣民眾黨黨團擬具「因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例草案」，和部分立委相關提案。

根據今天出爐的財政部書面報告，針對國民黨黨團、民眾黨黨團擬具版本分別提案將發放現金新台幣1萬元或普發現金6000元納入辦理項目，財政部表示，由於一次性普發現金是屬短暫效益，現階段應通盤考量國家長遠發展需要，合理有效分配資源，普發現金並非解決問題最好方式。

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至於民眾黨黨團提案版本將增加債務還本納入辦理項目，並明定辦理金額下限；財政部指出，其中，提供企業金融支持其經費不得低於250億元部分，其立法意旨與行政院版本大致相同，但定有下限規定，考量台灣與美國關稅談判仍在進行中，為利政策規劃彈性，建請支持行政院版本。

增加債務還本250億元納入辦理項目部分，財政部表示，現行公共債務法已明定，得審視歲入執行狀況增加還本。（編輯：林興盟）1140513

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