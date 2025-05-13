美關稅衝擊 本田估淨利減7成、日產擬全球裁員2萬人

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（中央社東京13日綜合外電報導）美國關稅衝擊全球汽車業之際，日本本田汽車今天預估2025至2026年度淨利將衰退70%；日產汽車則以關稅不確定性為由，未公布年度淨利預估，但證實將在全球裁員2萬人。

法新社報導，繼日本最大汽車製造商豐田汽車（Toyota）預估，受到關稅等因素影響，年度淨利將衰退35%後；日本第2大汽車製造商本田汽車（Honda Motor）也預估年度淨利將出現下滑。

本田表示，在截至2026年3月的12個月內，預估淨利為2500億日圓（約新台幣515億元）。

本田警告，「關稅衝擊和復甦努力將對營運獲利帶來負面影響」，預計也將造成約4500億日圓（約新台幣926億元）的額外支出。

為振興美國汽車產業，美國總統川普上月宣布對進口汽車課徵25%關稅，此舉對日本汽車製造商帶來重大打擊。

本田汽車執行長三部敏宏（Toshihiro Mibe）今天告訴媒體，「不同國家的關稅對業務的衝擊非常巨大，加上相關政策頻繁修改，因此前景難以預測」。

三部敏宏指出，本田做出任何價格調整決策之前，都會「仔細分析美國關稅對我們供應鏈的影響」。

本田上個會計年度的淨利為8350億日圓（約新台幣1718億元），年減幅近25%，也遠低於2月預估的9500億日圓（約新台幣1955億元）。

本田上月提出將在加拿大打造電動車供應鏈的計畫，但今天宣布這項計畫將延後2年。

此外，日產汽車今天公布年度淨損達45億美元（約新台幣1372億元），同時證實全球裁員15%，並對美國關稅潛在衝擊提出警告。

日產和本田去年展開經營整合協商，今年2月宣告破局。目前日產正進行所費不貲的商業重整計畫。

日產史上最慘的財報是1999至2000年度、高達6840億日圓的淨損，當年的危機催生了日產和法國汽車製造商雷諾（Renault）之間脆弱的結盟。

日產今天未公布2025至2026年度的獲利預估，僅稱該公司預期年度營收為12.5兆日圓（約新台幣2.6兆元）。

日產執行長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）說，「鑑於美國關稅措施的不確定性，我們難以合理預估年度營業利潤和淨利潤，因此我們並未公布這些數據。」

日產今天證實其全球裁員2萬人的計畫後，股價收盤應聲上漲3%。

艾斯皮諾薩說：「若非為了救亡圖存，我們不會這樣做。」

雷諾汽車今天表示，受到日本結盟夥伴日產的振興計畫影響，首季將提列22億歐元（約新台幣745億元）開支。

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「相關費用包括日產4月24日宣布的振興計畫所需的資產減記和重整費用。」

雷諾和日產於1999年結盟，日產因而躲過破產命運。雷諾持有近36%的日產股權。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1140513