加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

鴻騰：助博通共同封裝光學平台 拚AI資料中心

2025/5/13 20:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）鴻海旗下鴻騰精密今天宣布，繼續支持博通（Broadcom）的共同封裝光學（CPO）計畫，鴻騰正在提供博通平台所需的關鍵CPO硬體元件。

鴻騰透過新聞稿說明，這些關鍵CPO元件已進入全面量產，應用在資料中心光學架構所需的高效能、可擴展性與整合設計需求。

鴻騰指出，未來也將參與開發下一代單通道傳輸速率200Gbps的CPO平台元件，與博通共同合作，布局人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）應用。

鴻騰表示，將會參加2025年台北國際電腦展（COMPUTEX），展示AI應用的資料中心基礎架構關鍵元件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鴻騰先前表示，今年連接器產業可受惠AI浪潮，帶動消費電子產業復甦，鴻騰延續計畫，繼續投入5G人工智慧物聯網（AIoT）、聲學、電動車應用。

鴻騰預期，AI伺服器及衛星通訊應用帶動高速傳輸大數據需求，持續開發生產高速連接器及電纜模組，預期今年相關營收將大幅成長。（編輯：林家嫻）1140513

#AI
#台北國際電腦展
#鴻海
#博通
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
精英參展COMPUTEX 秀新世代AI產品、太空電腦
103
更多編輯台推薦新聞：