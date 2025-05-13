金管會強化上市櫃永續年報編制 125家明年先行

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（中央社記者羅元駿台北13日電）為增加企業永續相關財務資訊，金管會今天指出，將修正上市櫃公司年報規定，分3階段要求公司申報年報永續相關財務資訊專章，首波以資本額新台幣100億元以上公司適用於2026會計年度，並於2027年申報，合計有125家公司。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會預告，將修正「公開發行公司年報應行記載事項準則」第7條、第10條之1、第23條草案，預告期60天。未來上市櫃公司將依IFRS永續揭露準則，編製年報永續相關財務資訊專章，並從2026會計年度起，上市櫃公司將按照資本額分3階段適用。

黃厚銘介紹，首波是資本額達新台幣100億以上的上市櫃公司，2026年將適用新年報申報規定，並在2027年申報，公司數有125家。第2階段是資本額50億元至100億元的公司，將在2027適用，並於2028年申報，共有116家，最後則是剩下的上市櫃公司全體適用。

黃厚銘指出，本次修正是為增加上市櫃公司永續相關財務資訊的可比較性，同時提升投資人的信賴以及引導永續資金投入，加速台灣的企業永續轉型及淨零承諾。

黃厚銘表示，本次修正有4項重點，第1是明定上市櫃公司要以專章揭露永續相關財務資訊，並經董事會通過，以提升永續資訊的品質；第2是明定永續資訊的重要原則及過渡規定。

黃厚銘進一步說明，第3是上市櫃公司接軌永續準則後，年報應與當年度財務報告同時申報。不過，金管會考量公司實務上可能來不及在時限內完成編製完整年報，所以明定若未於時限內編製的公司，可以先申報永續相關財務資訊專章，再於股東會前申報完整年報。

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最後則是另訂有關溫室氣體衡量方法及範疇三排放的揭露時程，黃厚銘說明，永續揭露議題面向廣泛，且部分永續資訊的揭露涉及國家整體永續政策，金管會成立的「IFRS永續揭露準則認可諮詢小組」，引進嚴謹的認可諮詢機制，以廣泛蒐集利害關係人意見，作為政策規畫的參考。

另外，考量溫室氣體衡量方法及範疇三排放的揭露時程涉及氣候變遷因應法相關規定及國家整體永續政策，金管會將透過諮詢小組進行外界意見徵詢，並邀集環境部、經濟部等相關部會充分討論外界意見，預計今年底前完成評估並發布相關規定。（編輯：張均懋）1140513