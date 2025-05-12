台糖AI數位轉型有成 未來拓展至養豬管理

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（中央社記者曾智怡台北11日電）台糖近年推動各項AI數位轉型計畫有成，台糖今天表示，未來將再深化AI與業務結合，逐步拓展至養豬管理、土地巡查及自動文稿生成等應用範疇，全面提升營運效能，加速邁向數位轉型。

台糖透過新聞稿表示，透過導入各項AI技術，不僅有助於提升行政效率，更能進一步優化決策品質。以目前導入的「AI資料分析稽核工具」為例，該技術藉由文字探勘、機器學習及資料爬蟲等智慧功能，擴大稽核覆蓋範圍，有效降低抽樣風險，並大幅提升稽核效率及法遵能力。

此外，為提升公文品質，台糖亦藉由AI自然語言處理技術，自動偵測並校正錯別字、語法及詞彙使用等，大幅節省人工校對時間，提升公文專業性及準確性。

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台糖指出，除推動AI技術應用外，亦重視相關人才訓練與發展，包括證照的取得。政府自113年起推動「AI公務與產業創新應用」數位學習課程，台糖已有超過7成員工完成培訓。另自辦多場訓練計畫，內容涵蓋AI基礎概念、實務應用及結合核心業務專業訓練，如「善用AIGC工具提升工作效率研習班」、「談Chat GPT與數位轉型對企業營運影響研習班」等。

台糖補充，未來台糖將持續深化AI與各項業務結合，包含畜殖場管理、土地巡查及自動文稿生成等範疇，並鼓勵員工積極參與外界AI研討會、工作坊及認證課程，提升員工數位力，加速邁向數位化、智慧化的永續經營新里程碑。（編輯：黃國倫）1140512