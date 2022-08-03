更多編輯台推薦新聞：
韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀
科技

韋伯望遠鏡捕捉車輪星系碰撞如漣漪 繽紛外環旋轉奇觀

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan
政治

台灣教授奔走 成功讓國際外科學會官網正名Taiwan

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性
政治

裴洛西47歲開始從政 終成華府最有權勢女性

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習
生活

我是海外特派員決選公布 4人泰菲星馬駐地實習

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/288
首頁 / 國際

俄羅斯：飛彈摧毀烏克蘭西部外國武器庫

2022/8/3 22:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，在對烏克蘭西部的一次罕見攻擊中，摧毀利維夫（Lviv）這座城市附近的一個外國武器庫。

法新社報導，俄國國防部發聲明表示：「在利維夫州拉傑霍夫市（Radekhiv）附近的空射高精準長程飛彈，摧毀一座儲備基地，當中存放從波蘭運給基輔政權的國外製武器和彈藥。」

這份聲明沒有具體說明針對拉傑霍夫的攻擊中摧毀哪些類型的武器。拉傑霍夫位於利維夫市東北方約60公里。

俄國國防部表示，俄軍也摧毀烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和東部頓內茨克州（Donetsk）4個裝有火箭、大砲和彈藥的倉庫。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日出兵烏克蘭，引發的衝突造成數千人死亡、數百萬人流離失所，並加劇人們對因穀物出口受阻而引發全球糧食危機的擔憂。

在放棄占領烏克蘭首都基輔的行動後，俄軍轉而專注於占領東部的頓巴斯地區（Donbas）。

烏克蘭軍隊近幾週在西方提供的長程火砲支持下，試圖發動反攻以奪回位於南部的赫松（Kherson）。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110803

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
俄國稱摧毀烏克蘭海馬士系統 美國防部斥不實