俄羅斯：飛彈摧毀烏克蘭西部外國武器庫

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（中央社莫斯科3日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，在對烏克蘭西部的一次罕見攻擊中，摧毀利維夫（Lviv）這座城市附近的一個外國武器庫。

法新社報導，俄國國防部發聲明表示：「在利維夫州拉傑霍夫市（Radekhiv）附近的空射高精準長程飛彈，摧毀一座儲備基地，當中存放從波蘭運給基輔政權的國外製武器和彈藥。」

這份聲明沒有具體說明針對拉傑霍夫的攻擊中摧毀哪些類型的武器。拉傑霍夫位於利維夫市東北方約60公里。

俄國國防部表示，俄軍也摧毀烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和東部頓內茨克州（Donetsk）4個裝有火箭、大砲和彈藥的倉庫。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日出兵烏克蘭，引發的衝突造成數千人死亡、數百萬人流離失所，並加劇人們對因穀物出口受阻而引發全球糧食危機的擔憂。

在放棄占領烏克蘭首都基輔的行動後，俄軍轉而專注於占領東部的頓巴斯地區（Donbas）。

烏克蘭軍隊近幾週在西方提供的長程火砲支持下，試圖發動反攻以奪回位於南部的赫松（Kherson）。（譯者：陳昱婷/核稿：楊昭彥）1110803