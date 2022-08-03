烏克蘭核電廠遭占 原能總署：局勢日益危險

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（中央社紐約聯合國總部2日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，位於烏克蘭境內、但遭俄國控制的歐洲最大核電廠－札波羅熱核電廠，目前局勢「日益危險、不穩定」。

札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠座落於烏克蘭東南部的第聶伯羅（Dnipro）河岸，在莫斯科入侵數週後便落入俄方手中，但仍由烏克蘭工作人員操作。IAEA試圖派代表團進入但未果。

法新社報導，IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）在紐約聯合國總部舉行的記者會上說：「局勢確實不穩。每項安全原則都遭到違反，方式不一。我們不能允許這種情況繼續下去。」「禁止核子擴散條約」（NPT）的191個簽署國正在聯合國總部舉行會議。

在昨天的會議開始時，葛羅西就表示札波羅熱的局勢「日益危險」。

數週以來，IAEA一直試圖派小組進入札波羅熱核電廠檢查，但遭基輔當局拒絕，聲稱這無異使俄羅斯占領合法化。

葛羅西解釋說：「去到那裡是一件非常複雜的事情，因為需要多方的理解與合作，特別是莫斯科和基輔，以及聯合國的支持，因為核電廠位於戰區。」他表示正想辦法重新安排一個代表團盡快前往當地。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天指控莫斯科，利用這座核電廠「作為向烏克蘭人開火的軍事基地，因為他們知道對方唯恐意外擊中核反應爐或高放射性廢棄物，因此不能、也不會還擊」。

他說：「這把擁有人肉盾牌的概念，帶往一個截然不同和可怕的層面。」（譯者：陳怡君/核稿：徐崇哲）1110803