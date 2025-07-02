美國務院公布新援外指引 優先考量有能力意願自助國

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電）美國國務卿盧比歐今天宣布，未來援助將優先考量有能力及意願自助的國家。他也賦權前線外交官成立快速回饋機制，確保計畫符合美國利益，也回應當地需求，這將使美國處於更有利地位，對抗中國的剝削性援助模式。

具有60年歷史的美國國際開發總署（USAID）今天正式停止執行對外援助任務，併入國務院。盧比歐（Marco Rubio）上午發布「讓對外援助再次偉大」聲明，強調未來「貿易優先於援助」、「重機會、輕依賴」及「以投資取代援助」3原則。

他首先提到USAID成效不彰，甚至出現反效果，指USAID除了用納稅人的錢打造全球非政府組織產業複合體外，自冷戰結束以來幾乎沒有任何成果。發展目標很少達成，不穩定局勢時常惡化，反美情緒只越演越烈。

盧比歐表示，在全球舞台上，從美方獲益最多的國家通常不會予以回報。例如撒哈拉以南非洲地區1991年以來獲得1650億美元（約新台幣4.8兆元）的援助，但在2023年聯合國（UN）重要決議中，他們只有29%的投票與美國一致，這是全球最低的比例。

「同一段期間，美國在中東及北非投資逾890億美元，卻導致除了摩洛哥外，其他國家對美國的支持度都低於中國。」

盧比歐說，1991年以來，聯合國在加薩和約旦河西岸的支出高達93億美元，受益者包括巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）的盟友，導致人們對美國產生不滿而非感激情緒。

他批評，過得最好的只有無數非政府組織高層，他們過著五星級的生活，靠的是美國納稅人的錢，而他們宣稱要幫助的人卻更加落後。

盧比歐宣布，USAID今天起正式停止執行對外援助。符合政府政策且有利於美國利益的對外援助計畫將由國務院管理。

他指出，過去以慈善為基礎的模式失敗，因為這些開發中國家的領導階層對援助上癮，且國務院研究發現，先前接受USAID資助的國家普遍認為，他們需要的是貿易，而非援助。

「在與拉丁美洲和非洲各國接觸後，我們不斷聽到這樣的聲音：開發中國家希望獲得能夠賦能永續發展的投資，而不是數十年來自聯合國的恩惠或USAID管理的援助。」

例如一位尚比亞男子就對美國外交官說，與其讓美國政府提供魚，不如教尚比亞人民如何釣魚。

「美國人民不該為遠方失敗的政府繳稅買單。」盧比歐說，展望未來，美國援助將具有針對性，並設有時間限制。國務院也在整合分散的撥款帳戶、取消官僚繁文縟節，以加快行動速度並即時因應危機。

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美國政府裁撤USAID已引起強烈反對聲浪，自川普回鍋白宮以來大致維持低調的歐巴馬（Barack Obama）也罕見發聲，批「大錯特錯」。

他昨天在視訊惜別活動中透過預錄影片表示，「摧毀USAID不僅像是場鬧劇，也是個悲劇。因為這是世界各地進行的最重要工作之一。」（編輯：陳承功）1140702