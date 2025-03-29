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緬甸地震 軍政府：增至694死、1670傷
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美國重整援外計畫 USAID部分職責併入國務院

2025/3/29 11:38
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（中央社記者侯姿瑩華盛頓28日專電）美國國務院今天表示，美國正在重新調整對外援助計畫，將持續推行挽救生命計畫及進行戰略投資。美國主要海外援助機構國際開發總署（USAID）部分職責將併入國務院，其餘與川普政府優先事項不符的職責將終止。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天發布聲明表示，正確執行對外援助能推進美國國家利益、保護邊境及強化與重要盟友的夥伴關係，但很不幸地，USAID從很久之前就遠離最初的使命，導致成果太少、成本卻太高。

有鑑於此，盧比歐說，美國正在重新調整對外援助計畫，以「直接符合美國及其公民的最大利益」。「我們將持續進行挽救生命的必要計畫及進行戰略投資，以強化夥伴及我們國家的力量」。

國務院進一步說明，國務院和USAID今天通知國會將進行組織重組，部分USAID的職責將在今年7月1日前併入國務院，USAID其他不符合美國政府優先事項的職責將被終止。

這項宣布引發多位民主黨聯邦參議員同聲撻伐。參議院外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及參議員夏茨（Brian Schatz）、昆斯（Chris Coons）等人發布聲明批評，這個過程顯然未經周全審查。

聲明指出，川普（Donald Trump）政府計劃永久解散USAID並解僱所有員工，不僅將使任何被保留的計畫無法執行，還會對國務院造成沈重負擔，嚴重干擾其核心任務。

議員們批評，這項計畫是「非法、危險且沒有效率的」，要求政府給出解釋。

川普奉行「美國優先」施政方針，他在1月20日重返白宮時下令暫停所有對外援助90天。這項命令暫停了USAID在全球各地的行動，讓全球人道救援行動陷入混亂。

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緬甸發生規模7.7強震，造成至少150人罹難，許多人被埋在高樓大廈的斷垣殘壁下，川普今天被媒體問及此事時表示，「我們會出手幫忙」。國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也說，USAID目前的情況不影響美國執行救援任務的能力。

不過，美聯社報導，前USAID高階官員查爾斯（Sarah Charles）直言，這個體系目前處於「一片混亂」，缺乏足夠人力與資源，難以迅速從震垮的樓房裡救出生還者和採取其他方式挽救生命。（編輯：唐佩君）1140329

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