紐約市長民主黨初選 曼達尼獲過半票數達陣

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（中央社記者廖漢原紐約1日專電）紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）在經過3輪計票後，今天以壓到性過半票數成為民主黨紐約市長候選人。如果非自由派陣營無法協調推出單一參選者，聲勢大好的曼達尼極有可能在11月成為紐約市首位穆斯林市長。

根據曼達尼於美東時間1日午間在臉書公布的計票統計，第3輪計票時，已獲過半56%的選票，超過主要競爭者前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的44%，以過半支持獲得民主黨提名。

美聯社（AP）依據民主黨紐約市長黨內初選採行的「複選排名制」計票統計結果，宣布曼達尼領先古莫12個百分點，確定得票過半贏得初選。

為避免初選極端化，民主黨紐約市長初選採行特殊的「複選排名制」，選民依順序最多可選5人，每輪計票若無人過半，剔除最低得票者，被剔除者選票的第2位向前遞補，再行計票，直到出現得票過半的參選者。

紐約市於6月24日舉行民主黨市長黨內初選，由於民主黨長期在紐約執政，初選結果被視為接近最後選舉結果。曼達尼在首輪計票獲得43.5%，超越老將古莫的36.3%，引起美國政壇高度關注。

33歲的曼達尼是印度裔烏干達移民，6年前投入政治參選州眾議員，自稱民主社會主義者；競選主題聚焦紐約市高昂生活成本，主打「可負擔」，政見包括凍結管制公寓租金、興建社會住宅、免費公車與幼童教育等。

曼達尼在紐約市長初選一路領先並勝出，引起美國兩黨高度關切。總統川普（Donald Trump）稱他是共產主義者，威脅新市長必須聽話，否則將透過聯邦財政懲罰。資深民主黨人對紐約市長選舉嚴重左傾，偏離政黨政策，也深表關切。

6月29日國家廣播公司（NBC）節目專訪時，曼達尼不認為紐約需要億萬富翁，強調將向富人增稅，特別是高房價區域。曼達尼雖獲紐約市廣大面臨高物價與高房價壓力選民的支持，但金融界、地產界與零售業已感到未來經營將出現變數。

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曼達尼聲勢看漲，11月4日投票日將面對以獨立身分參選的民主黨籍現任市長亞當斯（Eric Adams）、共和黨的斯里瓦（Curtis Sliwa）、獨立參選人律師華登（Jim Walden）等人挑戰，初選失利的古莫還未決定是否以獨立身分選到底。

如果非自由派參選者無法整合推出單一候選人，曼達尼有機會在年底成為紐約市首位穆斯林市長。（編輯：陳政一）1140702