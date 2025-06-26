紐約市長初選動搖民主黨板塊 曼達尼躍升政治新星

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（中央社記者廖漢原紐約25日專電）一個月前美國政界及紐約市沒多少人知道紐約州眾議員曼達尼是何方神聖，紐約市長初選讓他一夜成名。他反戰、力挺巴勒斯坦與移民、支持興建公共房屋與幼童免費教育，吸引大批非權貴階級選票，也讓民主黨建制派深感不安。

33歲的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）24日在民主黨紐約市長初選獲得43.5%的選票，領先67歲、前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的36.4%，極有可能在11月成為紐約市首位穆斯林市長。

曼達尼大幅領先、擊敗民主黨建制派老將，引起美國政壇高度關注，民主黨再現中間與極左的路線危機，川普（Donald Trump）化的共和黨也在密切觀察。

崇尚自由與資本主義的紐約市不能代表全美，但曼達尼與另一名參選人、獲得11.3%選票的紐約市主計長藍德（Brad Lander）同屬左派，加起來得票已過半。曼達尼善於網路影像與直接溝通，民主黨內年輕世代風向轉變再度燒向被形容為年邁及權貴的建制派。

前總統柯林頓（Bill Clinton）夫婦、歐巴馬（Barack Obama）夫婦、前國會議長裴洛西（Nancy Pelosi）、紐約選出的聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）與去年退選的拜登（Joe Biden）等人，被認為與金主長期掌控原本貼地氣的民主黨機制，但川普兩度當選，已改變勞工及各族裔的選票結構。

哥倫比亞大學專業教育教授斯米克（Basil Smikle）在紐約時報（New York Times）表示，紐約選民不滿政黨建制派，希望打造一場「運動」，曼達尼成功動員達陣。

民主黨資深策士卡維爾（James Carville）指出，這不光是紐約，而是全國性選舉，大家都在看。所有人都必須某種形式參與並要求表態。

華爾街日報（Wall Street Journal）視曼達尼為社會主義者、民主黨極左派，認為只有聯合所有勢力支持單一參選者才有可能擊敗他，但難度極高。

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1991年出生於非洲烏干達的曼達尼是印度裔穆斯林，7歲隨父母移民美國，紐約世貿雙塔因恐怖攻擊倒塌時僅9歲。

曼達尼2020年當選屬紐約皇后區（Queens）、第36選區的州眾議員，這次初選主打生活成本昂貴的簡單訊息，除了傳統曼哈頓上城「富人區」與皇后區亞裔社群外，他囊括布魯克林區、哈林區與大部分曼哈頓的選票。（編輯：田瑞華）1140626