紐約市長選舉開跑 醜聞州長古莫重回政壇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約4日專電）美國紐約市長選舉將在年底舉行，9位民主黨參選人今天舉行首場黨內初選電視辯論，最受矚目的是因性騷醜聞下台的前紐約州長古莫。古莫的支持度領先黨內多位參選者，預料將與獨立參選的現任市長亞當斯競選。

紐約市長選舉將在11月4日舉行，9位民主黨籍參選人晚間出席在國家廣播公司紐約分台（NBC New York）舉行的首場初選辯論。享有高知名度的前任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）在各項民調支持度約在4成上下，領先其他競爭者，是辯論會唯一焦點。

民調居次的參選人紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）與紐約市審計長藍德（Brad Lander）等人，將焦點集中在古莫擔任州長期間的施政、總統川普（Donald Trump）影響與過往性騷擾醜聞等議題上。

紐約市為民主黨鐵桿選區，川普政府大砍聯邦預算、移民處置與猶太議題立場也是辯論重點。由於8位參選者支持度遠落後古莫，聚焦攻擊是爭取關注的唯一策略。

古莫表示，他知道如何對付川普，因為疫情期間已有經驗。

現年67歲、義大利裔的古莫在2021年因多名女性指控性騷擾黯然下台。他的弟弟前有線電視新聞網（CNN）主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）同樣因性騷指控離開主播台，另起爐灶。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

紐約市長選舉預料將是古莫與涉及貪腐醜聞的現任市長亞當斯（Eric Adams）之爭。

亞當斯是首位遭聯邦起訴的在任紐約市長，在壓力下堅不辭職，川普政府司法部4月宣布永久撤銷貪腐指控，亞當斯將以獨立身分競選連任。各界認為亞當斯向川普靠攏，執行嚴厲的移民政策，預料來自紐約的川普在選舉中將扮演重要角色。（編輯：田瑞華）1140605