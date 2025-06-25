民主黨紐約市長初選 33歲曼達尼跌破眼鏡領先

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（中央社記者廖漢原紐約24日專電）紐約市今天舉行民主黨市長選舉初選，多達12位參選者爭取提名，年僅33歲，自稱民主社會主義者的紐約州眾議員曼達尼開票一路領先。由於選舉採複雜的「複選排名制」，一週之後才有最後結果。

紐約市在酷熱氣溫下舉行民主黨市長初選，計有12人參選，當中以自稱民主社會主義者的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani），與67歲的前任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）最受矚目，兩人民調互有上下。

民主黨紐約市長初選採「複選排名制」，選民可依喜好認同程度，依順序最多可選5人，獲得過半排名第一選票的參選者勝出。如第一輪計票無人過半，將剔除最低得票者，該參選者選票的第2位向前遞補，再依序計票，直到7月1日統計出結果。

紐約時報（New York Times）引用美聯社（AP）與紐約選委會的開票結果報導，24日晚間開出約9成的選票顯示，43.5%的選民把第一志願給了曼達尼，36.3%投給民主黨老將古莫。

有線電視新聞網（CNN）預測，曼達尼第一輪計票無法過半，一週後才有正式結果。

33歲的曼達尼（Zohran Mamdani）是出生於烏干達的印度裔，2019年才參選紐約州眾議員，以左派與民主社會主義為號召，吸引不少年輕選民，近期民調大有斬獲；他主張強烈社會主義政見，包括凍結管制公寓租金、大量興建社宅、限制移民暨海關執法局（ICE）人員進入校園與醫院等場所、提供移民司法援助與反戰等。

民主黨長期於紐約市執政，參選人的初選表現對最後投票結果具指標性作用，高昂的生活支出與無證移民是選戰兩大議題。

本屆紐約市長選舉情勢紊亂，現任市長亞當斯（Eric Adams）去年因多項貪污罪名被起訴，總統川普（Donald Trump）當選後，司法部撤銷所有案件。亞當斯未投入初選，將以獨立候選人直接參選，被各界視為川普的分身。

古莫在2021年因多名女性指控性騷擾請辭州長職務，重回政壇獲得前總統柯林頓（Bill Clinton）、前市長彭博（Michael Bloomberg）與多位華爾街金融大亨公開支持，在多項民調中居冠，但開票結果落後只有5年公職經驗的曼達尼。

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民主黨紐約市長初選制度極為特殊，候選人得遲至7月1日最後計票日才會有結果；但無論哪位參選者出線，由於落選者還能繼續投入大選，古莫已表明若未勝出將以獨立身分繼續參選。

民主黨初選後，紐約市長選舉的未知數才要開始。初選勝選者與執意選到底的參選者外，還有共和黨推出的斯里瓦（Curtis Sliwa）、獨立參選人律師華登（Jim Walden）；醜聞纏身的前州長古莫與現任市長亞當斯預料仍是焦點。（編輯：田瑞華）1140625