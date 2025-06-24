紐約市長民主黨初選今登場 前州長古莫對決曼達尼

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（中央社紐約24日綜合外電報導）美國最大城市紐約市市長民主黨初選今天登場。選民表示，未來的市長必須要能夠與川普總統抗衡，並設法緩解當地高昂的生活成本。

法新社報導，目前約有12人正角逐紐約市長，其中領先者是先前因性騷案下台的67歲前紐約州長古莫（Andrew Cuomo），以及33歲紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani），兩人的競爭日益激烈。

今天黨內初選的贏家將代表民主黨出戰11月的市長選舉。在紐約市，註冊民主黨人人數是共和黨人的3倍。

2021年8月，古莫遭紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）指控性騷擾11名女性，稍後他黯然下台。他的弟弟、前美國有線電視新聞網（CNN）主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）也同樣因性騷指控離開主播台，另起爐灶。

短短4年之後，古莫於今年3月宣布競選紐約市長，並獲得不少支持。

競選期間的大部分時間裡，古莫一直占據領先地位，但近日部分民調顯示，曼達尼正快速縮小他與古莫的差距，甚至以些微優勢領先。

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曼達尼在紐約州眾議院代表人口多元的皇后區（Queens Borough），自我定位為進步派穆斯林。他還得到備受歡迎的左翼聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）力挺。

有選民表示，紐約市需要1位了解當地複雜基礎設施、誠實正直，或是能「與川普抗衡」的市長。（譯者：施施/核稿：陳正健）1140624