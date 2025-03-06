美國會激辯移民政策 4民主黨市長反擊縱容犯罪控訴

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國共和黨人尋求支持總統川普大刀闊斧的驅逐行動，而紐約等4座城市的民主黨籍市長今天因為「縱容犯罪」的移民政策在國會受到嚴厲批評。

法新社和美聯社報導，波士頓市長吳弭（Michelle Wu）、芝加哥市長強生（Brandon Johnson）、丹佛市長強斯敦（Michael Johnston）和紐約市長亞當斯（Eric Adams）今天因為限制與聯邦移民官員合作的「庇護城市」（Sanctuary City）政策，而遭到嚴厲質詢。

這4座城市都在苦苦應對從墨西哥跨境而來的大量移民，由共和黨人主導的聯邦眾議院監督委員會議員針對這些城市的街頭犯罪問題對這幾名市長施壓。

監督委員會主席柯默（James Comer）說：「庇護城市讓我們所有人更不安全，根本是公共安全夢魘。這就是我對庇護城市發起調查，以及這些市長今天來到這裡的原因。」

他說：「我們不能讓縱容犯罪的外國人政策和蓄意阻撓執法的庇護城市繼續危害美國社區…今天將對吳弭、強生、強斯敦和亞當斯究責，因為他們未能遵循法律和保護美國人民。」

共和黨人給予亞當斯比另外3位市長更為寬容的待遇，因為在川普政府司法部撤銷他的貪腐和賄賂案件後，亞當斯已在移民問題上展現出對白宮政策的配合。

正在爭取另一個任期的亞當斯一再否認他對移民議題的強硬立場與司法部的裁決有關，強調「沒有利益交換，也沒有協議，我沒有做錯事」。

不過警察出身的亞當斯為紐約的庇護狀態辯護，稱紐約去年犯罪率下降，還說紐約重大犯罪率連續3個月均呈現雙位數減少。

他說：「需要澄清的是，『庇護城市』分類並不代表我們的城市將永遠都是暴力罪犯的避風港，也不會賦予紐約市違反聯邦移民法律的權力。」

丹佛市長強斯敦表示，他宣誓就職後，已有4萬2000名移民在短短18個月內抵達丹佛，形容這是「美國所有城市中人均移民湧入最多的城市」。

強斯敦詳細描述丹佛是如何在住房、工作培訓和其他計畫上協助這些移民，稱他的城市「已做出選擇」要熱烈歡迎移民，結果讓這座城市「更壯大也更緊密」。

這幾位市長表示，移民法是一種聯邦責任，試圖把這個責任推給地方執法部門，只會讓社區不信任警察和其他他們可能需要求助的人。

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雙親從台灣移民來到美國的吳弭說：「這個聯邦政府的做法正在削弱這樣的信任…這個聯邦政府正在讓辛勤工作、乖乖繳稅、虔誠的居民不敢正常生活。」

她對波士頓移民社群喊話：「這裡是你們的歸屬…這裡是你們的家。」（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140306