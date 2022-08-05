歐盟制裁烏克蘭親俄前總統 加拿大派逾200人協訓烏軍

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（中央社基輔5日綜合外電報導）歐盟對親俄烏克蘭前總統亞努科維奇及他的兒子祭出制裁，理由是涉嫌威脅烏克蘭安全。另一方面，加拿大將向英國派遣多達225名人員，協助訓練烏克蘭新兵。

●烏克蘭親俄前總統父子被控威脅安全 歐盟祭制裁

歐洲聯盟對親俄羅斯的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）與他的兒子奧列克桑德（Oleksandr Yanukovych）祭出制裁，理由是涉嫌威脅烏克蘭安全。

亞努科維奇於2010年2月出任烏克蘭總統，2014年2月被推翻下台，因為他的政府背離西方國家轉而投向俄羅斯的懷抱，引發人民激烈反抗。

歐盟理事會（European Council）發聲明表示，歐盟為「回應俄軍持續對烏克蘭不合理且無端的侵略」列出一份制裁名單，已納入這對父子。

歐盟表示，72歲的亞努科維奇現居俄國，仍「損害或威脅烏克蘭領土完整、主權與獨立，影響烏國穩定與安全」。49歲的奧列克桑德因相同原因被制裁，他還被控「與烏克蘭頓巴斯地區的分離主義分子交易」。

● 加拿大履行培訓承諾 將派逾200人赴英助烏克蘭軍

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）表示，加拿大將向英國派遣多達225名人員協助訓練烏克蘭新兵，下週會開始派出第一批部隊。

自2015年以來，加拿大武裝部隊已培訓3萬3000多名烏克蘭軍事和安全人員，但自今年2月便暫停部分培訓工作。

安南德在多倫多表示：「我們現在已經進入這場衝突非常危險的新階段，（俄羅斯）企圖對烏克蘭及其人民造成長期損害。因此，我今天宣布，我們將履行恢復大規模訓練的承諾。」

●遭指戰術有違國際法 澤倫斯基砲轟國際特赦組織

國際特赦組織（Amnesty International）指稱，烏克蘭軍隊在住宅區內的學校和醫院等地點設置基地，違反了國際法規定，也危及平民安全。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）猛烈抨擊國際特赦組織。

在4日公布的一份報告中，國際特赦組織列出了在19個城鎮發生的事件，指稱烏克蘭軍隊在平民住宅區設置基地，將老百姓置於險境。澤倫斯基則在他每天晚上對烏國人民的談話中稱，這樣的調查結果等於是在指責受害者。

● 3艘貨船載運玉米 獲准5日自烏克蘭港口出發

聯合國與土耳其為了紓解俄羅斯與烏克蘭戰爭導致的全球糧食危機，居中斡旋達成一項俄烏協議，據此協議，第1艘載運烏克蘭穀物的貨船1日自烏克蘭的敖德薩（Odesa）啟航，約36小時後抵達博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）。

路透社報導，在伊斯坦堡由俄羅斯、烏克蘭、土耳其和美國人員組成聯合協調中心（Joint Coordination Centre）表示，2艘貨船明天將駛離切爾諾莫斯克（Chornomorsk），另1艘將自敖德薩啟航。

聯合協調中心表示：「3艘載貨出境的船隻預估早晨分別從各自停靠的港口出發。」

●英國：俄軍行徑 動搖札波羅熱核電廠安全

英國表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的所作所為，有可能動搖安全，有損核電廠正常運轉。

英國在推特發布情報更新稱：「俄軍可能利用更廣闊的設施領域，尤其是鄰近城市安赫德（Enerhodar），供俄軍部隊休整。這是在利用核電廠必須受到保護狀態，來降低俄軍裝備和人員遭到烏克蘭夜間襲擊的風險。」

英國當局表示，俄軍部隊可能在緊鄰核電廠的地區行動，運用駐紮在這些地區的砲兵部隊，瞄準攻擊第聶伯河（Dnipro River）西岸的烏克蘭領土。（譯者：陳正健）1110805