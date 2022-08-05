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加拿大履行培訓承諾 將派逾200人赴英助烏克蘭軍

2022/8/5 12:48
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（中央社加拿大溫尼伯4日綜合外電報導）加拿大國防部長安南德（Anita Anand）今天表示，加拿大將向英國派遣多達225名人員協助訓練烏克蘭新兵，下週會開始派出第一批部隊。

路透社報導，面對俄羅斯的進攻，烏克蘭被迫棄守東部一些領土。北大西洋公約組織（NATO）秘書長表示，這場戰爭始於2月俄羅斯入侵，絕不能讓莫斯科當局得勝。

自2015年以來，加拿大武裝部隊已培訓3萬3000多名烏克蘭軍事和安全人員，但自今年2月便暫停部分培訓工作。

安南德在多倫多表示：「我們現在已經進入這場衝突非常危險的新階段，（俄羅斯）企圖對烏克蘭及其人民造成長期損害。因此，我今天宣布，我們將履行恢復大規模訓練的承諾。」

部署行動將持續4個月，而大多數士兵將來自位於亞伯達省（Alberta）艾德蒙頓（Edmonton）的派翠西亞公主加拿大輕步兵團第三營（3 PPCLI）。

代表加拿大境內烏克蘭僑民的烏克蘭裔加拿大人大會（Ukrainian Canadian Congress）對加拿大恢復培訓表達歡迎，並稱加拿大的專業知識將使烏克蘭受益匪淺。

加拿大上個月表示，將在今年夏天向烏克蘭運送39輛通用動力公司（General Dynamics）製造的裝甲車。

由加拿大主導的訓練將在英格蘭東南部的一座軍事基地進行，內容包括武器操作、急救和巡邏戰術。荷蘭和紐西蘭也向英國主導的任務派遣了軍事教官。（實習編譯：莊宇欽/核稿：盧映孜）1110805

安南德
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