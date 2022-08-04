南華早報：澤倫斯基盼與習近平直接對話

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（中央社香港4日綜合外電報導）「南華早報」今天報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭正尋求機會與中國國家主席習近平「直接」對話，以助終結和俄羅斯的戰爭。

澤倫斯基在「南華早報」（South China Morning Post）訪問中敦促中國利用自身對俄羅斯的巨大政治和經濟影響力來助終結戰爭。

報導引述澤倫斯基的話說，中國「是一個非常強大的國家，是一個強大的經濟體」，因此「可以在政治上、經濟上影響俄羅斯。中國也是聯合國安全理事會常任理事國」。

澤倫斯基透過視訊會議平台Zoom接受這場40分鐘專訪，這是他自烏克蘭2月24日遭俄羅斯入侵以來，首次接受亞洲媒體訪問。

澤倫斯基表示，「我想直接對話。我一年前與習近平有過一次對話。自2月24日俄羅斯展開大規模侵略行動以來，我方已正式要求對話，但我們尚未與中國有任何對話，儘管我認為這會有所幫助」。

雖然他希望中國對這場戰事採取不同做法，目前為止中國一直拒絕為俄羅斯入侵行動譴責俄方，澤倫斯基表示，他向來希望「烏克蘭和中國之間的關係每年都能增強並有所發展」。

澤倫斯基表示，習近平是少數訪問過烏克蘭「至少一次」的世界領袖之一，並說去年兩人通話時，習近平曾親切回顧他與這個東歐國家的關係。

澤倫斯基說，他理解中國希望對這場戰爭保持「平穩」的態度，但重要的是要注意這場衝突是源於俄羅斯無端侵略烏克蘭主權領土，「當然，我真的希望中國審視對俄羅斯聯邦的態度」。

澤倫斯基還說，他相信中國和烏克蘭都有愛家、愛小孩等類似價值觀，「每個人都愛他們的孩子。人人都想安居樂業，希望有些穩定」。

烏克蘭1992年與中國建交，至今已滿30年 。

根據烏克蘭駐中國大使館數據，在2021年，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，貿易額規模近190億美元。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110804