開戰後首艘烏克蘭出港運穀船完成檢查 駛向黎巴嫩

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（中央社安卡拉3日綜合外電報導）一群俄羅斯和烏克蘭人員今天對俄、烏戰爭爆發以來第一艘駛出烏克蘭的運穀船完成檢查作業，稍後該船將駛向目的地黎巴嫩。土耳其表示，這樣的運穀船可能會達到每日3艘。

法新社報導，在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）針對這艘懸掛獅子山共和國國旗的運穀船所進行檢查作業，受到外界密切關注，藉以了解聯合國和土耳其促成的穀物運送協議執行情況如何。

上月達成的這項協議，解除了俄羅斯對烏克蘭黑海各港市實施的海上封鎖，也為塞滿烏克蘭穀倉和港口的數百萬公噸小麥等穀物的外送設定條件。

今天受檢的「拉佐尼號」（Razoni）運穀船預定運送2萬6000公噸以上玉米前往黎巴嫩。陷入危機中的黎巴嫩有80%以上小麥自烏克蘭和俄羅斯進口。

拉佐尼號在佈有水雷的黑海水域穿越了一條特別指定的航道，昨天駛至博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）北端。

俄、烏雙方以及聯合國與土耳其的20名檢查人員戴著橙色頭盔，今天清晨登上了拉佐尼號進行檢查。官員表示，檢查時間不到90分鐘。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說，他希望今天烏克蘭能有「更多對外運送穀物的行動」。烏克蘭當局表示，至少還有16艘運穀船等候出港。

路透社報導，一名土耳其高層官員昨天在拉佐尼號成功駛出敖德薩港（Odesa）後表示，每天可能會有3艘而非1艘運穀船駛出烏克蘭港口。

儘管俄、烏雙方已達成穀物運送協議，俄軍仍以飛彈轟擊烏克蘭南部鄰近黑海的各城市，並在烏東各地繼續發動地面攻擊。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110803