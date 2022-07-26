俄烏戰爭後首辦 俄國際軍事比賽中國派兵參加

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（中央社台北26日電）官媒央視報導，中國近日已派出隊伍及運送武器裝備到俄羅斯，參加俄羅斯下月舉辦的國際軍事比賽，這是俄烏戰爭爆發後這項國際軍事比賽首次舉辦，中國屆時也會在境內舉辦3項比賽。

俄羅斯國防部6日公布，今年的「國際軍事比賽-2022」將於8月13日至27日舉行，計劃舉辦36項賽事，目前已有37個國和地區的275支隊伍參與。

這個國際軍事比賽在2015年首次舉行，本屆是2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後首次舉辦。

據官媒央視國防軍事頻道「國防軍事早報」25日報道，近日中國參加「國際軍事比賽—2022」比賽的列車梯隊，從內蒙古的滿洲里口岸出境，將在俄羅斯後貝加爾斯克站換乘換裝赴比賽場地。這次出境的隊伍是參加「汽車能手」和「坦克兩項」比賽的人員和武器裝備。

觀察者網25日報導，從報導的畫面中，可看到列車上運載了包括4輛96B主戰坦克及相關保障車輛在內的裝備。

報導指出，本屆國際軍事比賽將在12個國家境內共同進行，除主會場俄羅斯外，還有亞塞拜然、阿爾及利亞、亞美尼亞、白俄羅斯、委內瑞拉、越南、伊朗、印度、哈薩克、烏茲別克和中國將舉辦部分賽事。

南華早報今天報導，由俄羅斯國防部組織的國際軍事比賽，每年聚集數十個國家的軍隊，提升作戰技能。

2015年以來中國是這項軍事比賽的常規參賽者，今年中國將舉辦3項比賽。

報導指出，自2005年以來，中國和俄羅斯軍隊加強聯合軍事演習，近年來隨著兩國對西方的指責愈來愈激烈，這些演習更加頻繁。

報導指出，中國解放軍也尋求向俄羅斯軍隊學習，因為俄羅斯近年來在北高加索和格魯吉亞、烏克蘭和敘利亞等多個地區開展軍事行動。

儘管北京和俄羅斯都表示，他們的軍事合作不針對任何第三國家，但也引起了西方國家越來越多懷疑。日本防衛省此前發布的最新防衛白皮書表示，中俄深化軍事合作，包括在東北亞進行聯合海空演習，將直接影響日本週邊的局勢安全。

報導又指出，於2019年與美國斷絕外交關係的委內瑞拉，將在本屆國際軍事比賽中舉辦狙擊手比賽，首次這項比賽的項目在西半球舉行。

總部位於美國華盛頓的智庫安全自由社會中心表示，這可能是中國、俄羅斯、伊朗和委內瑞拉「在拉丁美洲和加勒比地區預先部署軍事資產」的「戰略舉措」。

上個月14個北約國家參加了在波羅的海舉行為期13天的聯合演習。參與國家包括美國、挪威、英國、德國、法國和比利時，在俄羅斯入侵烏克蘭後申請加入北約的芬蘭和瑞典也有參加。（編輯：陳沛冰/曹宇帆）1110726