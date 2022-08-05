3艘貨船載運玉米 獲准5日自烏克蘭港口出發

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（中央社伊斯坦堡4日綜合外電報導）安排穀物運送的跨國協調組織今天表示，依據穀物出口解封協議，3艘載運總重5萬8041公噸玉米的貨船已獲准明天駛離烏克蘭港口。

聯合國與土耳其為了紓解俄羅斯與烏克蘭戰爭導致的全球糧食危機，居中斡旋達成一項俄烏協議，據此協議，第1艘載運烏克蘭穀物的貨船1日自烏克蘭的敖德薩（Odesa）啟航，約36小時後抵達博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）。

路透社報導，在伊斯坦堡由俄羅斯、烏克蘭、土耳其和美國人員組成聯合協調中心（Joint Coordination Centre）表示，2艘貨船明天將駛離切爾諾莫斯克（Chornomorsk），另1艘將自敖德薩啟航。

聯合協調中心表示：「3艘載貨出境的船隻預估早晨分別從各自停靠的港口出發。」

從切爾諾莫斯克方面，載運1萬2000公噸玉米的Polarnet號貨船將駛往土耳其的卡拉蘇（Karasu）；Rojen號貨船將載運1萬3041公噸玉米前往英國的蒂斯波特（Teesport）。

從敖德薩方面，Navistar號貨船載運3萬3000公噸玉米，將駛往愛爾蘭的林加斯基迪（Ringaskiddy）。

土耳其稍早表示，3艘貨船計劃明天自烏克蘭港口出發，國防部長艾卡（Hulusi Akar）也已與烏克蘭國防部長和基礎建設部長討論穀物運輸事宜。

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敖德薩地區政府發言人昨晚說，1艘土耳其散裝貨船預料明天抵達烏克蘭的切爾諾莫斯克港，成為俄羅斯入侵烏克蘭以來，首艘抵達烏克蘭港口的船隻之一。他還說，這艘散裝貨船為Osprey S號，懸掛賴比瑞亞旗幟。

路透社記者說，截至今天下午，Osprey S號貨船在馬爾馬拉海（Sea of Marmara）下錨泊船，距離伊斯坦堡沿岸約1公里遠，與其他船隻一起等待通過博斯普魯斯海峽進入黑海。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110805