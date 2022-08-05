Meta：俄國街頭花錢雇網軍 營造民眾支持侵烏印象

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臉書母公司Meta表示，有俄羅斯組織在街頭花錢雇人在網路上發文，意圖營造基層民眾支持俄國入侵烏克蘭的印象。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社舊金山4日綜合外電報導）臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，一個俄羅斯組織在街頭花錢雇人在網路上發文，意圖營造基層民眾支持俄國入侵烏克蘭的印象。

法新社報導，在這場飽受國際譴責的戰爭中，網路一直是戰線之一，俄羅斯尋求壓制外界批評，並宣傳支持他們攻擊鄰國烏克蘭的說法。

影像社群平台Instagram、臉書和其他平台上的騙局活動是由一個「酸民農場」運作。Meta指出，先前與一個惡名昭彰的俄羅斯勢力組織有關的人也參與了這項不實訊息行動。

Meta負責應對全球威脅破壞的主管阿格拉諾維奇（David Agranovich）說：「我們說的不是一大票愛國酸民，他們其實是在造假，人們其實是在街頭被雇來的。」

Meta表示，部分參與這個酸民農場的人先前與一個俄羅斯組織「網路研究社」（Internet Research Agency，IRA）有關，該組織至少自2016年起涉及干預美國及其他國家的選舉。

美國當局懸賞1000萬美元，要獲得干預選舉相關資訊，並特別尋求關於IRA的細節。

Meta調查發現，酸民針對人們在Instagram、臉書、TikTok、推特（Twitter）、YouTube、領英（LinkedIn）、VKontakte和Odnoklassniki上張貼的內容發表評論。

Meta指出，酸民農場的人顯然一週7天都有人輪班工作，每天都有午休時間，每月報酬約440美元（約新台幣1萬3300元）。

Meta表示，他們下架了參與宣傳假消息行動的1037個Instagram帳號和45個臉書帳號。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110805