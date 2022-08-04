近日惡意攻擊封包比例增至75% TWNIC提4大資安建議

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（中央社記者蘇思云台北4日電）近期政府官網、運輸與超商的廣告系統陸續傳出駭客攻擊，台灣網路資訊中心觀察，8月2日、3日這兩天掌握到惡意攻擊封包比例，從過往約5成攀升至75%，因此給予企業4大建議，避免使用來源不明軟體，須定期更新資通設備。

美國眾議院議長裴洛西2日訪台，全台陸續發生網路攻擊事件。國碼.tw網域名稱管理機構為財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC），高密度監控台灣國家頂級網域運作情況。

財團法人台灣網路資訊中心董事暨執行長黃勝雄告訴中央社記者，平時訊務量約一半是惡意攻擊封包，觀察8月2日到3日間，國碼.tw國家頂級網域DNS最大查詢量每秒約8萬5000餘筆，其中近75%訊務量為惡意攻擊封包，比例確實有上升。這些IP位址持有者主要來自美國與中國雲端業者，其中美國雲端業者占比54.8%、中國業者占比44.2%。

從數據來看，美國業者比例高於中國業者，黃勝雄解釋，目前美國雲端主機服務最便宜，很多網路攻擊者會使用假帳號，租用美國雲端業者的虛擬主機，再進行資安攻擊。TWNIC主要是觀察到第一層的查詢狀況，但很多資安攻擊可能到第二層、第三層，也就是到政府機關、企業網站等才會進行攻擊。

TWNIC指出，台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）是政府跟企業之間資安協防與情資分享主要窗口，TWNIC鼓勵企業強化資安防護，不要使用、不要下載來源不明的軟體及網通設備，給企業4大建議。

第一，部署資安防禦設備，如防火牆等，阻擋不明的網路連線；第二，定期進行資安檢測以維護軟體及設備。第三，採用連網產品前，選用符合工業局資安標章的連網產品，並利用資安管理法的資安要求來規範供應商，以提升產品與服務的基本資安品質。

第四，企業如果需協助可以聯繫TWCERT/CC，TWCERT/CC可協調電信業者或政府部門進行聯防，或是協調資安廠商及專家資源協助相關調查。

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黃勝雄說明，大企業在資安上比較沒有問題，中小企業需要多留意，企業若使用盜版軟體或軟體來源不明，因無法更新，比較容易成為攻擊對象，呼籲企業定期更新資通訊設備。

TWNIC表示，在廣告看板受駭後遞送惡意假訊息方面，緣於企業採取與廣告業者合作推播廣告內容，但廣告業者普遍資訊專業人力不足，或可能採用中國廠商軟體而導致系統受駭，不過，目前受駭單位都已報案並進行後續調查程序。（編輯：潘羿菁）1110804