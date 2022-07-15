九合一選舉 蔡清祥：防範假訊息境外勢力金錢介入

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（中央社記者劉建邦台北15日電）年底九合一選舉11月26日投票，法務部長蔡清祥今天表示，今年選舉面臨包含結構性賄選、假訊息傳播、境外勢力金錢介入，將以科技查賄、嚴查金流等方式因應，嚴辦就是最好宣傳。

行政院長蘇貞昌、蔡清祥、中央選舉委員會主任委員李進勇、內政部長徐國勇、警政署長黃明昭等人，出席在警政署召開「111年地方公職人員選舉檢警調廉政高層首長座談會」。

蔡清祥致詞時說，九合一選舉11月26日舉行，這次一起舉行9種選舉，工作艱鉅可想而知，上屆九合一選舉，檢警調等單位共起訴2833人、緩起訴1929人、當選無效之訴有187人，這是相關單位努力結果，希望全民能體會金錢暴力假訊息，不應介入選舉，因此嚴辦就是最好宣傳，希望相關單位共同努力。

他指出，這屆九合一選舉面臨3種挑戰，包含地方型選舉依然有結構性賄選、因社群媒體發達假訊息傳播快速、境外勢力金錢介入，因應辦法包含運用現代科技查賄及向上溯源等。

蔡清祥說，過去查賄也許只查到樁腳，透過科技，例如檢察機關成立科技查賄指揮中心、數位採證中心，利用同步偵訊方式比對被告、證人訊問內容，現場搜索時也能把資料立即傳輸到指揮中心判斷，並透過扣押手機、電腦以數位採證進行追查。

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他表示，也要防範新興數位支付被當賄選工具，傳統金錢財物賄選雖存在，但這次賄選可能會使用數位支付工具，應加以防範，將透過金融情報中心嚴查金流及鎖定申報資料追查可疑帳戶金流。

蔡清祥說，至於嚴防境外勢力資金滲透介入選舉，109年選舉曾發現境外資金滲透介入選舉，並經起訴、法院判決，反滲透法在民國109年1月15日實施，目前偵辦所有選舉犯罪案都會深入追查，有無滲透來源委託賄選等行為。對假訊息會迅速查辦，立即查明真相並對外說明，以免影響選舉公正。（編輯：方沛清）1110715