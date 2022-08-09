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美國防部估：多達8萬俄軍在烏克蘭受傷或死亡

2022/8/9 08:53（8/9 09:19 更新）
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美國國防部次長卡爾估計，自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，已有多達8萬名俄羅斯人在烏克蘭喪命或受傷。圖為俄羅斯陸軍。（圖取自維基共享資源；作者Vitaly V. Kuzmin，CC BY-SA 4.0）
美國國防部次長卡爾估計，自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，已有多達8萬名俄羅斯人在烏克蘭喪命或受傷。圖為俄羅斯陸軍。（圖取自維基共享資源；作者Vitaly V. Kuzmin，CC BY-SA 4.0）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）今天估計，自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，已有多達8萬名俄羅斯人在烏克蘭喪命或受傷。

卡爾說：「在不到6個月的時間裡，俄方傷亡人數可能已經來到7或8萬人。」

卡爾還表示，俄羅斯軍隊折損了「3000到4000輛」裝甲車，而且自2月24日發動入侵以來，俄軍發射大量飛彈襲擊烏克蘭目標，如今可動用的精準導引飛彈（precision-guided missiles）數量恐已愈來愈少，包括從空中和海上發射的巡弋飛彈。

他對記者說，這些損失「相當引人注目，因為俄軍沒有實現（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）在戰爭伊始設下的任何目標」。

他說，俄軍使用遠程和精準導引飛彈的速度放緩，顯示他們目前持有的數量已接近莫斯科必須為「其他突發事件」儲備的數量。

卡爾承認，烏克蘭在戰場上也折損許多兵力，但沒有給出具體數字。

他說：「雙方都有傷亡。這場戰爭是二戰以來歐洲最激烈的常規衝突。」

「但烏克蘭人有很多優勢，其中最重要的是他們拚戰的意志。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110809

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