烏克蘭核廠遇襲掀核災疑慮 伊朗衛星恐為俄國所用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔9日綜合外電報導）針對位於烏克蘭的歐洲最大核電廠上週遭到攻擊，烏國總統澤倫斯基警告恐有爆發核災之虞。另一方面，一枚俄羅斯負責發射的伊朗衛星升空，外界憂心俄國恐藉機監控烏克蘭。

●歐洲最大核廠遇襲 澤倫斯基憂爆核災籲制裁俄國

歐洲規模最大核電廠、烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠上週遭到攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示恐有爆發核災之虞，呼籲對俄羅斯祭出更多制裁。

札波羅熱核電廠在俄羅斯入侵烏克蘭之初即遭占領。基輔與莫斯科當局上週互控對方攻擊核電廠。

澤倫斯基說：「世界不應忘記車諾比（Chernobyl）核災，應記住札波羅熱核電廠是歐洲最大的核電廠。車諾比核災是由一座反應爐爆炸引起，而札波羅熱核電廠有6座反應爐。」

澤倫斯基夜間發表談話時說：「俄羅斯構成核災威脅，因此有必要對這個恐怖主義國家與整個俄羅斯核能工業實施新制裁。」

●伊朗遙測衛星升空 外界憂俄國藉機監控烏克蘭

根據俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）現場直播畫面，一枚由俄國負責發射的伊朗遙測衛星於台灣時間9日下午1時52分在哈薩克升空。

外界懷疑莫斯科當局可能利用這枚衛星，加強監控烏克蘭境內軍事目標，伊朗試圖化解疑慮。

美國「華盛頓郵報」上週引述匿名西方情報官員說法報導，俄羅斯「打算利用這枚衛星幾個月或者更久」，來協助俄國攻打烏克蘭，之後才會讓伊朗接管衛星。

●烏克蘭安全局：防長險遭暗殺 已逮兩名俄探員

烏克蘭安全局（SBU）表示，兩名計劃暗殺烏克蘭國防部長與情報首長的俄羅斯探員，日前已遭該局人員壓制逮捕。

法新社報導，烏克蘭安全局在通訊軟體Telegram表示，安全局已逮捕多名來自俄羅斯特別單位、密謀暗殺烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）與國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）的殺手。

烏克蘭安全局聲稱，這些人正準備對兩名高階官員和一名「烏克蘭活躍人士」下手，成功狙殺的酬勞每次10萬至15萬美元（約新台幣300萬至450萬元）不等。

●英國情報：俄國持續在烏南加強防禦

英國表示，俄羅斯週末持續將重點放在加強烏克蘭南部的防禦，同時也繼續對基輔在東部頓內茨克（Donetsk）地區的陣地發動攻擊。

路透社報導，英國國防部在定期情報更新中表示，過去30天，前線城市巴赫姆特（Bakhmut）是莫斯科在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）攻佔最關鍵的城鎮，儘管俄羅斯在該地區僅推進約10公里。

情報指出：「俄國試圖突破其他頓巴斯地區，但在這30天內，俄軍推進不超過3公里；幾乎可以肯定比原定計畫要少得多。」

●美國防部估計 多達8萬俄軍在烏克蘭受傷或死亡

美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）估計，自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，已有多達8萬名俄羅斯人在烏克蘭喪命或受傷。

卡爾還表示，俄羅斯軍隊折損了「3000到4000輛」裝甲車，而且自2月24日發動入侵以來，俄軍發射大量飛彈襲擊烏克蘭目標，如今可動用的精準導引飛彈（precision-guided missiles）數量恐已愈來愈少，包括從空中和海上發射的巡弋飛彈。

●美國加碼10億美元軍援 助烏克蘭以飛彈抵禦俄軍

美國國防部宣布向烏克蘭提供價值10億美元的新一批軍事援助，其中包括更多高機動性多管火箭系統（Himars）的精準飛彈，這能幫助烏克蘭部隊攻擊遠離前線的俄羅斯軍隊。

根據美國國防部的聲明，這批軍事援助還包括更多用於抵禦俄羅斯軍機和火箭的地對空飛彈、更多標槍（Javelin）反裝甲飛彈和其他武器的彈藥。

●援烏數字會說話：美英供軍火 法偏金融 德說比做多

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute for The World Economy）截至7月1日的統計，全球對烏克蘭承諾援助總金額達807億歐元（約新台幣2兆4千7百億元），前3名是美國、歐盟、英國。西方陣營在俄烏戰爭中團結一致挺烏，但從前述統計分項數據，可略窺各國對這場戰爭的不同心思。

傾力最多的是波羅的海和東歐小國，愛沙尼亞、拉脫維亞和波蘭分別捐出相當於國內生產毛額（GDP）的0.9%、0.7%和0.5%給烏克蘭，在所有援助國占比最高，凸顯他們位在歐陸東、北緣靠近俄烏的「脣亡齒寒」危機感。美、英援助額各占其GDP的0.2%，德、法則分占GDP的0.09%、0.08%，不過他們也另透過歐盟對烏援助。

視各國分別對烏克蘭的援助承諾，美國426億歐元總額有超過一半是軍事援助，人道和金融援助各為89億、99億歐元。英國軍援烏克蘭38億歐元，占總額62.5億歐元的61%，且近9成武器已運抵烏克蘭。

法國援烏總額20.8億歐元，高達87%是金融類，捐贈的武器只能算是零頭。德國承諾援烏33.4億歐元，其中43%是軍事、22%人道救援、34%金融，但尷尬的是，基爾研究所指出，德國實際交付烏克蘭的武器不到一半。

●土俄擬擴大合作 西方國家憂莫斯科藉此規避制裁

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）及俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）承諾強化政經合作。西方官員告訴「金融時報」（Financial Times），他們對俄土擴大貿易及能源合作感到憂心。如果土耳其協助俄國規避制裁，土國遭到懲罰性制裁的風險就會越來越高。

蒲亭和艾爾段上週於聲明中承諾強化雙邊政治和經濟合作，包括能源和貿易領域。6名西方官員7日告訴「金融時報」，他們對俄土擴大貿易及能源合作感到憂心。

一名歐盟官員說，歐盟正「越來越密切地」關注土耳其及俄羅斯的合作。一名西方高階官員還建議，如果艾爾段履行與俄國達成的計畫，各國可以呼籲國內公司及銀行撤出土耳其。（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1110809