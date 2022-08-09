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烏克蘭駐黎巴嫩使館：首艘運穀船貨物遭買主拒收

2022/8/9 15:47
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（中央社伊斯坦堡9日綜合外電報導）烏克蘭駐黎巴嫩大使館昨天表示，在聯合國斡旋之下離開烏國的第1艘運穀船「拉佐尼號」（Razoni），因黎巴嫩買主以延誤超過5個月為由拒絕收貨，正尋找另1個港口卸下穀物。

烏克蘭駐黎巴嫩大使館在臉書貼文說：「根據拉佐尼號船上烏克蘭穀物託運人提供的訊息，黎巴嫩買家以交貨期限延誤為由，拒絕收取貨物。」

「所以託運人正在尋找其他收貨人，好在黎巴嫩／的黎波里（Tripoli）或任何其他國家／港口卸貨。」

拉佐尼號1日裝載2萬6527公噸玉米駛離黑海敖德薩港（Odesa），原訂7日抵達黎巴嫩北部港口的黎波里，但後來目的地改為土耳其麥新港（Mersin），目前停靠在土耳其南部外海。

聯合國曾警告，烏克蘭穀物出口中斷，可能造成供給減少、價格飆漲，導致世界上部分地區爆發饑荒，因此上月和土耳其聯手斡旋，促成俄羅斯和烏克蘭達成協議，讓穀物得以運出。

根據土耳其國防部資料，自本月1日第1艘船出航以來，至今已有7艘船隻載著約24萬3000公噸的玉米駛離烏克蘭。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1110809

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