美將金援8900萬美元 協助烏克蘭拆除俄軍地雷

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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國今天宣布將提供烏克蘭8900萬美元（新台幣26億7267萬元），用以拆除俄羅斯軍隊布置的地雷。

綜合法新社和路透社報導，這筆經費將資助100個拆除地雷小組，及提供更多烏克蘭人員訓練和裝備以從事這種危險工作。基輔當局估計，俄軍在烏克蘭1600萬公頃土地布雷。

美國國務院在聲明中說：「俄羅斯對烏克蘭展開非法、無端的進一步侵略，已在烏國大片土地上布置地雷、未爆彈藥和簡易爆炸裝置。」

聲明指出：「這些爆炸性危險物品令人難以進入肥沃農田、延誤重建工作、妨礙流離失所的民眾返回家園，並持續導致無辜的烏克蘭平民百姓遭殺害與重傷。」

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭，但他們在進攻北部受挫被迫撤離後，布置大量地雷和其他爆炸裝置。

美國官員表示，俄軍撤離前設置簡易地雷，隱藏在糧食設施、車廂、洗衣機、門口、醫院病床，甚至是戰鬥死亡的屍體上。

這名官員說，在基輔西邊、有數百名平民遭俄軍屠殺的布查鎮（Bucha），1個家庭在10歲大女兒的鋼琴中發現1枚炸彈。

根據美國國務院，自3月底以來，烏克蘭已拆除16萬個左右地雷，不過約500萬烏克蘭人民仍居住在深受俄軍地雷威脅的地區。

這是美國協助烏克蘭拆雷最大筆金援計畫，美國官員將援助烏克蘭拆雷與美軍1960和1970年代在東南亞戰爭後、試圖在越南、柬埔寨和寮國拆除未爆彈相比擬。

這名官員表示：「如果你看看不久遠以前的幾次衝突，就以越南戰爭為例，越戰結束50年後，我們目前還在東南亞清除武器裝置。援助烏克蘭可能足堪與此相比。」

根據美國國務院報告，美國是銷毀常規武器最主要的金援者，從1993至2021年間對100多國提供逾42億美元資金協助。

然而，美國也是全球最大的武器出口國。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110810