華郵：克里米亞俄軍機場爆炸 烏軍特戰所為

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（中央社基輔10日綜合外電報導）華盛頓郵報引述不願具名烏克蘭官員披露，克里米亞一座俄國空軍基地昨天劇烈爆炸，是烏軍特戰部隊所為。凸顯烏軍在俄控區敵後作戰的重要性。

華郵表示，這名烏方官員未揭露特戰部隊執行9日克里米亞薩基（Saky）空軍基地爆炸的細節。但若確屬特戰部隊戰果，意味烏軍的敵後特戰能力高於之前外界所想。位於克里米亞半島濱海處的薩基空軍基地當時至少發生3次爆炸，附近是頗受俄國人歡迎的度假地。

烏克蘭空軍今天發布聲明表示，有9架俄軍軍機在爆炸中被毀，當地俄軍飛機常空襲烏克蘭。若烏克蘭空軍聲明內容屬實，這將是俄國空軍自2月24日俄軍侵烏以來最大的單日損失。

前烏克蘭國防部長、現為獨立智庫「烏克蘭防衛戰略中心」主席的札戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）說：「這讓俄國人知道他們不是到處都所向披靡，最重要的是讓他們覺得克里米亞不再安全。他們本以為在克里米亞及其他遠處能高枕無憂。」

華郵指出，敵後游擊行動在緊鄰克里米亞的烏國南部赫松（Kherson）地區一直都很頻繁。今年6月，赫松俄佔區一名俄國指派的官員在上班途中死於一場神祕炸彈爆炸，被認為是烏國反抗軍的傑作之一。社群媒體一些圖片顯示，反抗軍在赫松市周邊貼海報警告，游擊隊不會放過與俄國合作的人。

薩基空軍基地距最近的前線有220公里之遙。美國官員告訴華郵，並無美製武器被用於薩基空軍基地爆炸，排除當地是遭美製「海馬士」（HIMARS）高機動多管火箭打擊的可能。

俄國9日表示爆炸是基地內彈藥引爆所致，爆炸造成至少1死13傷，傷者有2名幼童。俄國方面未就烏克蘭空軍援引衛星照片稱軍機損失慘重的說法置評。

俄佔區莫斯科所指派的赫松州長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在Telegram貼文及現場答覆記者時都沒提及俄軍損失，僅說民房損失不輕，包含62棟公寓、20間商店受損，252人無處容身。（譯者：陳亦偉）1110811