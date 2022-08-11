歐洲最大核電廠危機延燒 安理會擬召開緊急會議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部10日綜合外電報導）外交知情人士透露，聯合國安全理事會明天將召開緊急會議，要解決烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠危機。俄羅斯和烏克蘭互控對方轟炸這座核電廠。

● 聯合國擬召開緊急會議商討

聯合國安全理事會（UN Security Council）輪值主席國中國一名消息人士今天向法新社透露，這場緊急會議將於當地時間11日下午3時（台灣時間12日凌晨3時）召開。

紐約聯合國總部另一名外交消息人士說，安理會15個成員國應俄羅斯要求召開會議。俄羅斯是安理會5個常任理事國之一，另外4國為英國、中國、法國和美國，這5國對聯合國決議握有否決權。

位於烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電廠附近9日晚間遭轟炸，造成14人喪命。這座核電廠遭俄軍占領震驚國際社會。

● G7：俄國占領電廠對區域構成危害

七大工業國集團（G7）今天警告，俄軍持續占領這座核電廠「對區域構成危害」，呼籲把這座設施的掌控權歸還烏克蘭。

烏克蘭今天指控俄羅斯在札波羅熱核電廠附近一帶發動火箭襲擊，造成14名平民喪命，G7警告，俄國掌控這座設施「對地區構成危害」。

烏國中部第聶伯羅州（Dnipropetrovsk）州長列茲尼琴科（Valentin Reznichenko）在通訊軟體Telegram上說，當地夜間遭襲擊，造成13人罹難、11人受傷，5人傷勢危急。

傷亡者多集中在札波羅熱核電廠跨越第聶伯河（Dnipro River）對岸的馬哈鎮（Marganets）。

列茲尼琴科說：「這是可怕的一夜。」他呼籲居民聽到空襲警報時趕緊避難。

他寫道：「我要求、懇請各位…不要被俄羅斯人殺死。」

札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）在Telegram上寫道，俄國飛彈今天早晨襲擊當地一處村落後，造成一名女子喪命。

地方議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）稱，俄軍攻擊破壞了一條輸電線，導致數千人沒電可用。

● 烏東控基輔砲襲釀造廠

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，親俄分離主義分子今天指控烏克蘭砲襲烏東的頓內茨克（Donetsk）一座釀造廠，導致1人喪命及氨氣外洩。

獲俄國撐腰、所謂頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）的緊急部門表示，深夜砲襲擊中一條氨氣管線，引發大火，火勢一度涵蓋600平方公尺範圍。

路透社現場照片可見火勢猛，照亮城市一部分的天空以及消防人員配戴口罩的樣子，其中一張照片似乎顯示地面上有一具遺體。

烏克蘭國防部未立刻回應透過電子郵件發出的置評請求。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110811