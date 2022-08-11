克里米亞俄空軍基地爆炸 衛星影像顯示損毀嚴重

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）衛星影像顯示，俄羅斯在克里米亞一座空軍基地9日發生爆炸後損毀嚴重，有好幾架俄軍軍機被毀。

英國廣播公司（BBC）報導，薩基（Saky）空軍基地位於克里米亞半島西部，當地昨天發生連串爆炸，至少1人死亡、十餘人受傷。原屬烏克蘭的克里米亞於2014年遭俄國兼併。

烏克蘭尚未承認機場爆炸是他們所為，但衛星影像這個新證據顯示爆炸為針對性攻擊的可能性。

來自美國「星球實驗室」公司（Planet Labs）的衛星影像顯示，有大面積火燒後遺留的焦土。基地主跑道看起來未受損，但至少8架飛機看起來似有損壞或遭摧毀，顯場還有幾個明顯的大坑。

受損點大多在基地內一個特定區域，現場有許多沒停入機堡、露天停放的飛機。

星球實驗室公司比對事發前後影像的對照圖，成為第一個獨立證實基地遭破壞的單位。目前有關爆炸影響程度的相關細節仍很少。

基地是如何被破壞、被甚麼所破壞，到目前為止都還不清楚。俄羅斯堅稱，這次事故是庫房違反消防安全法規以致彈藥爆炸。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，粗心大意的俄羅斯士兵可能是罪魁禍首，「我覺得俄羅斯軍方在基地裡的人，違反了十分簡單的規定，就是不要在危險處抽煙，就是這樣。」

烏克蘭空軍表示，約有10多架俄羅斯軍機被毀，但俄國否認有飛機受損。

昨天薩基基地爆炸後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間談話表示，他相信烏國在這次戰爭結束前，定能將克里米亞半島奪回。

俄羅斯在兼併克里米亞8年後的今年2月24日，揮師入侵烏克蘭，並以克里米亞為跳板供俄軍深入。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110811