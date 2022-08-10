傳莫斯科徵召囚犯作戰 英稱俄已組建新地面部隊

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（中央社基輔10日綜合外電報導）至今5個多月的俄烏戰爭估已使俄軍折損7萬5000名兵員。報導指出，俄羅斯提供誘人條件，徵召罪犯上前線。英國情報則顯示，俄方已組建立一支新地面部隊編隊，將支援對烏行動。

●烏克蘭戰事傷亡慘 CNN：俄徵召囚犯上戰場

美國有線電視新聞網（CNN）經過一個多月調查、訪問一些俄羅斯罪犯及其家人後報導，這項徵兵計畫還在實施初期，負責執行的是民間軍事組織瓦格那集團（Wagner Group），已接觸全俄數十座監獄的數百人犯，目前選出了50人，有400人提出申請，目標是徵召數千人上戰場。

一名人犯說，人犯參戰6個月後可獲赦免；另有人表示，人犯每月報酬為10萬盧布（約新台幣5萬元），也有人說是20萬盧布。一名維權人士透露，某些人犯還獲得承諾，一旦陣亡，家屬可獲500萬盧布（約新台幣250萬元）撫恤。

●英國：俄羅斯組建新地面部隊

英國指出，「幾乎確定」俄羅斯已經建立一支新的主要地面部隊編隊，名為第3軍團（3rd Army Corps）的這支部隊駐地在首都莫斯科以東的穆里諾巿（Mulino），將支援在烏克蘭的軍事行動。

●俄羅斯：摧毀獵豹防空戰車和HIMARS火箭系統

俄羅斯國防部今天表示，俄軍在烏南尼古拉耶夫州（Mykolaiv）摧毀一輛德國支援烏克蘭的獵豹（Gepard）防空戰車、擊落3架烏克蘭戰機，並且在毗鄰的赫松州（Kherson）摧毀7套美國製造的海馬士（HIMARS）火箭系統。

●烏稱俄欲連結最大核電廠至克里米亞

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）9日警告，占領烏國東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的俄羅斯部隊，正準備將電廠連結到俄國2014年併吞的克里米亞電網，但此舉會破壞這座核電廠。

距離克里米亞半島不遠的札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，擁有烏克蘭15座反應爐中的6座，可供電給400萬戶，俄羅斯2月底入侵烏克蘭初期就被占領至今。

●俄襲札波羅熱核電廠附近地區 13死

烏克蘭今天指控俄羅斯以火箭攻擊俄軍控制的札波羅熱核電廠附近地區，造成13名平民死亡。當地重新爆發戰鬥，外界擔憂恐引發核災。

●交貨延誤買家取消 首批離烏玉米得找新買家

烏克蘭駐黎巴嫩大使館表示，裝載2萬6000噸玉米的「拉佐尼號」（Razoni）1日駛離烏克蘭敖德薩港（Odessa），原訂上週末停靠黎巴嫩的黎波里港（Tripoli），惟因俄國入侵導致交貨被迫延誤長達5個月，促使買家和船務代理人達成取消訂單協議，這批備受期待的穀物因而正在尋找新買家。

另一艘裝載1萬2000噸烏克蘭玉米的船隻8日停靠土耳其，成為聯合國和土耳其斡旋下，烏國與俄羅斯達成協議後首艘抵達目的地的船隻。

●美將金援8900萬美元助烏拆俄軍地雷

美國9日宣布將提供烏克蘭8900萬美元（新台幣26億7267萬元），用以拆除俄羅斯軍隊布置的地雷。這筆經費將資助100個拆除地雷小組，及提供更多烏克蘭人員訓練和裝備以從事這種危險工作。基輔當局估計，俄軍在烏克蘭1600萬公頃土地布雷。

●愛沙尼亞籲歐盟禁俄旅客入境

愛沙尼亞9日加入芬蘭、拉脫維亞的行列，一起響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的呼籲，要歐洲聯盟對俄羅斯旅客關閉邊界。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，歐盟對俄國實施一系列制裁，當中包括對俄實施空中旅行禁令，但並未對俄國旅客設限，俄國人仍可搭乘巴士或汽車進入歐盟國家。

●俄暫停向中歐3國輸油

俄羅斯國家石油運輸公司（Transneft）9日表示，西方實施的金融制裁造成俄國無法向烏克蘭支付管線過境費用，通過烏國境內輸往中歐匈牙利、斯洛伐克、捷克的俄羅斯石油管線因而停止運作。

●配合制裁 菲取消採購俄直升機

菲律賓國防部發言人今天證實，菲律賓已將購買16架俄羅斯軍用直升機的訂單作廢。此前有報導稱，由於美國對莫斯科實施制裁，前總統杜特蒂決定取消這項訂單。

華府長期盟友馬尼拉為實現軍事裝備現代化，去年11月同意支付127億菲律賓披索（約新台幣68.4億元），購買俄製米17（Mi-17）直升機。菲律賓國防部發言人安多隆（Arsenio Andolong）今天表示，正在將合約「正式終止」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110810