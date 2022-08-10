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離港不易訂單卻取消 烏克蘭玉米尋找新買家

2022/8/10 19:53
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（中央社貝魯特10日綜合外電報導）烏克蘭與俄羅斯達成的穀物出口解封協議得來不易，但首批離開烏國港口的穀物因交貨延誤，原先的黎巴嫩買家取消訂單。烏克蘭大使館表示，這批穀物正在尋找新買家。

法新社報導，裝載2萬6000噸玉米的「拉佐尼號」（Razoni）1日駛離烏克蘭敖德薩港（Odessa），原訂上週末停靠黎巴嫩的黎波里港（Tripoli）。

然而，烏克蘭大使館昨晚發布聲明表示，俄國入侵導致交貨被迫延誤長達5個月，促使買家和船務代理人達成取消訂單的協議，這批備受期待的穀物因而正在尋找新買家。

大使館補充說，船務代理人正在尋找替代的投標買家，以決定這些玉米的目的地。

船舶追蹤服務網站Marine Traffic資料顯示，拉佐尼號目前停泊於土耳其麥新港（Mersin）。

另一艘裝載1萬2000噸烏克蘭玉米的船隻8日停靠土耳其，成為聯合國和土耳其斡旋下，烏國與俄羅斯達成協議後首艘抵達目的地的船隻。

該協議解除俄羅斯對烏克蘭港口的封鎖，並建立安全通道通過基輔當局鋪設的水雷。這些水雷是用來抵禦莫斯科當局對烏國沿海發動的兩棲攻擊。

烏克蘭當局8日表示，數以百萬噸被困在筒倉及港口的小麥和其他穀物得以出口，值得「樂觀」。這將大幅改善全球糧食供應狀況。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：楊昭彥）1110810

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