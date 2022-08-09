俄軍占領區反抗力量日益壯大 游擊隊助烏軍反攻

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（中央社基輔9日綜合外電報導）俄羅斯控制所占領的烏克蘭東南部地區正面臨越來越大的挑戰。忠於基輔的游擊隊正不斷暗殺親莫斯科的官員，還炸毀橋樑和火車，並協助烏軍確認重要攻擊目標。

美聯社報導，不斷擴散的抵抗勢力削弱克里姆林宮對這些地區的控制，且威脅俄羅斯為遂行併吞要在各個城市舉行公投的計劃。

南部赫松（Kherson）地區游擊行動協調員安德烈（Andriy）說：「我們的目標是讓俄羅斯占領者日子難過，並使用一切手段破壞他們的計劃。」

身為黃絲帶（Zhovta Strichka）抵抗組織成員，32歲的安德烈為避免被俄羅斯人追蹤，得掩蓋身分接受美聯社採訪。這個組織的名稱取自烏克蘭國旗兩種顏色之一，成員使用黃色絲帶來標記游擊隊襲擊的潛在目標。

烏克蘭部隊最近使用美國提供的海馬士（Himars）多管火箭發射器攻擊赫松地區聶伯河（Dnieper River）上一座戰略橋樑，切斷俄軍主要運補路線。人口50萬的赫松市在戰爭初期即遭到俄軍占領，抵抗運動傳單在當地泛濫，威脅莫斯科支持的官員。

這座橋樑遇襲前，曾出現傳單，上面寫道：「若海馬士做不到，游擊隊會幫忙。」

安德烈告訴美聯社：「我們正在為烏克蘭軍方提供各種目標的精確座標，而游擊隊的協助讓新的遠程武器更強大，尤其是海馬士。」「我們在俄羅斯戰線後方神出鬼沒，這正是我們的優勢。」

隨著烏軍加強對赫松地區的攻擊並收復聶伯河以西一些地區，游擊隊活動也跟著增加。

他們與烏軍特種部隊協調，獲協助制定策略和戰術。特種部隊還選擇目標，並建立一個網站，提供有關如何組織抵抗、準備埋伏和逃避抓捕的技巧。游擊隊在占領區建立了武器藏匿點和秘密藏身處的網絡。

游擊隊常在政府大樓附近、官員家中甚至官員上班的路上放置炸彈。

一顆藏在樹上的炸彈在親俄赫松獄政首長索柏列夫（Yevgeny Sobolev）驅車經過時爆炸，儘管他倖存下來，但一輛警車被擊中，兩名警員受重傷，其中一人不治身亡。新卡科夫卡（Nova Kakhovka）當地政府的副首長在週末遭槍擊，而後傷重不治。

游擊隊多次試圖殺掉赫松地區俄羅斯所扶植成立臨時政府的負責人薩爾多（Vladimir Saldo），並懸賞烏幣（hryvnia）100萬（約台幣75萬元）。他的助手史洛伯契科夫（Pavel Slobodchikov）在他的車中遭槍殺，另一名親俄官員薩夫盧琴科（Dmitry Savluchenko）則被汽車炸彈炸死。

薩爾多稱，這類襲擊促使莫斯科向赫松派出反游擊隊部隊。他說：「每天，來自俄羅斯的特種部隊都會發現兩三個恐怖活動武器藏匿處，沒收武器有助於減少破壞威脅。」

占領初期，成千上萬居民舉行和平抗議。但俄軍迅速驅散他們並逮捕活躍分子，令抵抗行動變得激烈。

在烏克蘭主要講俄語的工業心臟地帶頓巴斯（Donbas）地區，親莫斯科情緒雖很強烈，但當地也出現了游擊隊。

盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Haidai）稱，北頓內茨克（Sievierodonetsk）陷落之後不久，一輛俄軍車輛上個月被游擊隊炸毀，6名俄軍士兵受傷。游擊隊還攻擊鐵路，擾亂俄羅斯的彈藥運輸和其他供應。

蓋戴告訴美聯社：「游擊隊的行動相當成功，他們除了散發傳單，還摧毀基礎設施。這有助於減緩俄軍的攻擊和推進。」

觀察人士表示，游擊隊行動因地區而異，誇大其規模符合雙方利益。

基輔全球策略研究所（Institute of Global Strategies）負責人卡拉塞夫（Vadim Karasev）稱：「俄羅斯人這樣做是為了證明他們對所占領土的鎮壓很正當，而烏克蘭人則試圖讓俄軍士氣低落並吹捧他們的勝利。」他說：「烏克蘭人拿毒蛋糕招待俄羅斯士兵的故事很難讓人相信，但有時神話比事實更管用。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110809