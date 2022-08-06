烏克蘭：札波羅熱核電廠遇襲嚴重受損 一反應爐停擺

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烏克蘭國家核電公司6日表示，旗下札波羅熱核電廠因遭軍事攻擊而致部分廠區「嚴重受損」。（中央社製圖）

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（中央社基輔6日綜合外電報導）烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，旗下札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠因遭軍事攻擊而致部分廠區「嚴重受損」，迫使一具反應爐關閉。

法新社報導，烏克蘭國家核電公司在通訊平台Telegram留言說，烏南這座核電廠昨天受到攻擊，「嚴重損壞」內有氮氣和氧氣的部分廠區以及一座「輔助建築物」。這是歐洲最大的核電廠。

烏克蘭和俄羅斯互指對方發動攻擊。

烏克蘭國家核電公司指出，攻擊造成一條電線損壞，迫使反應爐之一停止運轉，「還造成氫氣和放射性物質外洩風險，同時失火的風險也很高」。

國際原子能總署（IAEA）數週來一直設法要派出人員前往這座核電廠進行檢查，但至今都遭烏克蘭拒絕。烏克蘭聲稱，這會使俄軍占領札波羅熱電廠一事在國際社會眼中取得正當性。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110806