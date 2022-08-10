俄羅斯攻擊札波羅熱核電廠附近地區 13人喪命

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（中央社基輔10日綜合外電報導）烏克蘭今天指控俄羅斯以火箭攻擊俄軍控制的札波羅熱核電廠附近地區，造成13名平民死亡。當地重新爆發戰鬥，外界擔憂恐引發核災。

法新社報導，俄軍昨夜在烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）發動的攻擊，還造成11人受傷，其中5人傷勢嚴重。

州長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）在 Telegram寫道：「這是個可怕的夜晚。」他呼籲居民在聽到空襲警報時趕緊避難。

他寫道：「我懇求各位…別讓俄羅斯人殺你。」他說，俄羅斯向該地區總共發射了80枚火箭彈。

大多數傷亡出現在馬爾加涅茨鎮（Marhanets），該鎮位在聶伯河（Dnieper River）河畔，對岸就是歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

當地議會領袖魯卡舒克（Mykola Lukashuk）稱，俄軍攻擊破壞了一條輸電線，導致數千人沒電可用。

這次攻擊發生在薩基機場（Saki）發生大爆炸後次日，該機場是俄羅斯所併吞的克里米亞半島一個重要軍事基地。莫斯科堅稱，爆炸是引爆彈藥而非烏克蘭攻擊所引起。

烏克蘭和俄羅斯互相指責對方最近攻擊了札波羅熱核電廠。這座核電廠於3月4日被俄軍占領。烏克蘭稱，俄軍已在廠內部署數百名士兵並儲存彈藥。

另據路透社報導，烏克蘭的札波羅熱州州長史塔魯克（Oleksandr Starukh）表示，札波羅熱市南郊一個村莊，今天稍早被4枚俄羅斯飛彈擊中，一名52歲婦女遇害，其遺體在瓦礫堆下被尋獲。（譯者：楊明暐/核稿：楊昭彥）1110810