芬蘭總理呼籲歐盟限制俄羅斯公民赴歐旅遊

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩9日專電）芬蘭自7月起取消防疫的邊境管制後，發現許多俄羅斯公民利用觀光簽證進入芬蘭並前進其他歐洲申根國家旅遊，芬蘭總理馬林表示，俄羅斯發動戰爭造成許多問題，不應允許俄羅斯公民繼續如常到歐洲旅遊。

芬蘭與俄羅斯兩國在7月時接連取消了防疫的旅遊與邊境限制，兩國邊境交通重啟。

然而，因為俄烏戰爭的影響，俄國目前對俄國公民從陸路進入芬蘭的限制眾多，除了團聚、依親、在芬蘭擁有不動產或健康因素才有可能被放行；而沒有俄國國籍或非俄國公民親屬的人則不得進入俄羅斯。

芬蘭方面則是繼續建議國人非必要不要前往俄羅斯，芬蘭外交部警告，俄國已增修法條，外國人可能因為批評俄國軍隊等言論和行動而遭罰甚至監禁。

兩國邊境恢復交通之後，有許多俄羅斯公民持申根簽證進入芬蘭，並借道芬蘭前往其他國家旅遊，引起芬蘭國內關注，芬蘭政府也因此遭到批評。

總理馬林（Sanna Marin）對芬蘭國家廣播公司（Yle）表示：「當俄羅斯在歐洲進行如此粗暴、殘酷的戰爭，而俄羅斯人卻能正常生活、在歐洲各地旅遊，這是不對的。」

歐盟目前禁止與俄羅斯的航空交通，但許多俄羅斯公民仍可以通過陸路進入芬蘭，並從芬蘭境內飛到其他歐洲國家進行旅遊。

芬蘭外交部表示，若簽證申請人有利用芬蘭簽證為過境跳板的事實，將不會再得到芬蘭核發的申根簽證。

歐盟與俄羅斯之間的短期簽證協議雖然因為戰爭已部分停擺，但不是完全停止。

馬林認為歐盟應該針對這個議題做出共同決定，她告訴芬蘭國家廣播公司，她個人認為俄羅斯公民到歐洲旅遊應該受到限制，她認為這個議題會在將來的歐洲理事會（European Council）的會議中受到更多討論與重視。

芬蘭外交部認為，現階段芬蘭國內能做的是，優先允許依親、團聚、學習或工作簽證，把觀光簽證的限制再限縮。

歐洲有部分國家已完全停止發放簽證給俄羅斯公民，例如芬蘭的鄰國拉脫維亞（Latvia）在8月宣布，無限期全面停止對俄羅斯公民發放簽證，只有在近親過世的狀況下才有可能獲得拉脫維亞簽證。

在此之前，拉脫維亞從4月開始就只發放特殊簽證給基於人道理由必須入境的俄羅斯公民。（編輯：黃自強）1110809