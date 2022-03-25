俄國出境僅存路徑 芬蘭列車27日後暫停服務

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（中央社赫爾辛基25日綜合外電報導）俄羅斯民眾前往歐盟國家的僅存路徑之一即將封閉。芬蘭鐵路營運公司今天宣布，最後一班從聖彼得堡開往芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）的列車將於27日發車，隨後暫停服務。

俄羅斯入侵烏克蘭後，每天兩班直通赫爾辛基的Allegro列車就擠滿了俄羅斯人與芬蘭人，迫切想趕在西方制裁切斷所有出境路線之前離開俄羅斯。

芬蘭國鐵（VR）資深副總裁西莫拉（Topi Simola）表示：「目前我們仍在當局指示下維持Allegro列車通行，確保芬蘭人回國途徑。」

因為許多歐洲國家禁止俄羅斯班機進入領空，加上其他諸多制裁，Allegro列車成為俄國和歐盟國家唯一仍在通行的列車，因此需求上漲。

然而，芬蘭國企部長特普萊恩（Tytti Tuppurainen）24日通知芬蘭國鐵，在俄羅斯面臨嚴重制裁的情況下，「維持列車營運服務不再妥當」。

芬蘭國鐵表示，從聖彼得堡開往赫爾辛基的最後一班列車將於27日上午發車。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110325