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北約30國簽署芬蘭瑞典入盟協議 待各成員國國會批准

2022/7/5 19:47（7/5 20:27 更新）
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北大西洋公約組織（NATO）30個成員國5日簽署入盟協議，批准瑞典、芬蘭正式入盟。瑞典外長林德（左1）和芬蘭外長哈維斯托（左2）出席會議。（圖取自twitter.com/NATO）
北大西洋公約組織（NATO）30個成員國5日簽署入盟協議，批准瑞典、芬蘭正式入盟。瑞典外長林德（左1）和芬蘭外長哈維斯托（左2）出席會議。（圖取自twitter.com/NATO）
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（中央社布魯塞爾5日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）30個成員國今天簽署入盟協議，批准瑞典、芬蘭正式入盟。接下來只要各成員國國會通過協議，北約即可完成1990年代中期以來最重大的擴張行動。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）偕同瑞典和芬蘭外交部長召開聯合記者會時表示：「這確實是個歷史性時刻。當我們面臨數十年來最大的安全危機時，32個國家齊聚一堂，我們將變得更強大，人民也將更加安全。」

今天簽署的協議意味赫爾辛基（Helsinki）與斯德哥爾摩（Stockholm）可以開始參與北約會議，並獲得更多情報，不過這兩國目前還無法享有北約「共同防禦」條款的保護。接下來的成員國國會批准流程最長可能需時1年。

協議簽署後，史托騰柏格、北約30國大使，以及手拿協議的瑞典及芬蘭外長一起合影留念，隨後現場官員紛紛鼓掌，對兩個新成員國表示歡迎。

瑞典外長林德（Ann Linde）在推特發文表示：「感謝大家的支持！現在各盟國（國會）批准程序正式開始。期待攜手合作，共同確保我們的集體安全。」

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但土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾在6月30日馬德里（Madrid）的北約峰會上發出警告，稱芬蘭和瑞典必須先遵守協商時對土耳其的承諾，否則協議不會送交土國國會審議。

根據土耳其與芬蘭和瑞典簽署的備忘錄，芬蘭和瑞典承諾不支持激進庫德族團體庫德工人黨（PKK）、人民保衛軍（YPG）和伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）。安卡拉（Ankara）指控葛蘭主導2016年的政變，並將其與黨羽稱為「葛蘭恐怖組織」（FETO）。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110705

北約5日簽署入盟協議，批准瑞典、芬蘭正式入盟，接下來待成員國國會批准，流程最長可能需時1年。（中央社製圖）
北約5日簽署入盟協議，批准瑞典、芬蘭正式入盟，接下來待成員國國會批准，流程最長可能需時1年。（中央社製圖）
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