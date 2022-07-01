北約峰會聚焦中國 學者：歐洲關注南海航行自由

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國策研究院1日舉辦「北約峰會與印太安全架構」座談會，學者郭育仁（右4）認為，北約國家關注三海一洋（東海、南海、台海和南太平洋）的國際航道問題，認為南海的現狀不能繼續被中國破壞中央社記者沈朋達攝 111年7月1日

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（中央社記者沈朋達台北1日電）日前北大西洋公約組織（NATO）新戰略將中國指為「系統性挑戰」。學者分析，中國近年對周邊海域的排他性海權主張，和挑戰以規則為基礎的國際秩序，都令北約感到擔憂。

國策研究院今天舉辦「北約峰會與印太安全架構」座談會，邀請多名學者分析日前的北約峰會，和印太區域局勢。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲在會中，將本次北約峰會形容為「海洋北約的雛形」。

他說，北約過去以防範俄羅斯為主，著重地面和空中部隊。但從本次非北約成員的日、韓、澳、紐等國領袖參加峰會；英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）呼籲吸取俄烏戰爭教訓維護台海穩定；和北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）首度指稱中國霸凌台灣和鄰居等論述，可見北約放眼海洋安全的趨勢。

蘇紫雲提到，法德等北約國家艦隊近年不僅出現在台灣海峽，也參加環太平洋軍演。他說，全球有6成海上貿易須航經南海，這涉及東北亞與歐洲的供應鏈安全。因此中國近年的排他性海權主張，引起北約成員國高度關注。

國策研究院執行長郭育仁也說，北約國家關注的主要是三海一洋（東海、南海、台海和南太平洋）的國際航道問題。

他將中國近期發佈的「軍隊非戰爭軍事行動綱要」形容為「升級版灰區行動」（upgraded gray zone），認為中國會在爭議海域從以往海警的執法維權，升級為可能動用軍隊的擴權。而北約重視的是，南海現狀不能繼續被破壞。

這次峰會上，北約也相隔12年提出「戰略概念」，其中形容俄羅斯是「最重大且直接的威脅」，並指中國是「系統性挑戰」。

國立成功大學政治學系教授王宏仁說，北約對中國的定位是經過一段時間的共識累積。2019年北約70週年峰會時，已注意到中國日漸擴充的影響力、日益壯大的軍事力量，以及對南海的威脅，和對歐洲的網路攻擊、智慧財產權竊取等。2021年的布魯塞爾峰會公報則關注到中國崛起對亞太的威脅。

他說，系統性挑戰意指北約認為，中國的挑戰包含傳統和非傳統安全。北約最在意的，是中俄等國挑戰了以規則為基礎的國際秩序。

民進黨立法委員羅致政則提醒，北約終究是軍事組織，面對中國的非直接軍事挑戰，恐難有足夠的政治、經濟和科技工具回應。此外，北約30個成員國對中國有不同的看法，若要有一致性的政策，還需要折衝妥協。

他也認為，北約雖高度關注相關議題，但不可能扮演第一線角色，印太安全的核心，仍是美國印太戰略下的日、韓、台、菲和東南亞國家。（編輯：周慧盈）1110701