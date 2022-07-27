俄歐能源僵局升高 冬季前補足天然氣儲備更難更貴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林/法蘭克福27日綜合外電報導）俄羅斯與歐洲聯盟的能源僵局情勢進一步升高，俄方今天對歐洲減供天然氣，將導致歐盟更難以在冬季供暖季節來臨前補足儲備，而且成本將會更高。

路透社報導，俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）本週稍早表示，北溪1號（Nord Stream 1）天然氣管線供氣量減至裝置容量的1/5。

北溪1號天然氣管線是俄羅斯對歐洲輸送天然氣的主要管線，供氣量占俄羅斯出口歐洲天然氣總量的1/3。

歐盟國家昨天通過縮水的遏制天然氣需求緊急計畫，盼藉由減少消費，以便一旦莫斯科全面停止供氣時能夠減少衝擊，但事先達成對部分國家限制削減供氣量的妥協協議。

然而，此一計畫凸顯出相關國家恐將無法滿足填補儲備、讓民眾溫暖過冬的目標。同時，如果必須對天然氣進行配給，歐洲脆弱經濟成長恐將蒙受進一步打擊。

加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada）分析師指出，如果俄羅斯供氣達到裝置容量的20%到50%，上述計畫可能幫助歐洲度過寒冬，但同時警告「巿場切莫沾沾自喜，以為歐洲政治人物現在已經解決對俄羅斯天然氣依賴的問題」。

莫斯科將天然氣減供歸咎於諸多技術問題，布魯塞爾則指控俄方拿能源做武器進行勒索，藉以報復西方就俄羅斯侵略烏克蘭展開制裁。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，能夠對歐洲供應多少，俄羅斯天然氣工業公司就會供應多少。他強調，制裁驅動了設備方面的技術問題，導致俄方無法出口更多天然氣。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110727