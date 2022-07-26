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對抗俄國 歐盟同意冬天減少15%天然氣用量

2022/7/26 20:41（7/26 20:50 更新）
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歐盟26日同意天然氣使用量減縮計畫。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
歐盟26日同意天然氣使用量減縮計畫。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）歐洲聯盟今天同意天然氣使用量減縮計畫，與德國站在一起，並回應俄羅斯操控天然氣供應，以此作為經濟武器。

法新社報導，歐盟各國能源部長在布魯塞爾以多數決同意這項計畫，匈牙利是唯一反對成員。歐盟部長理事會（Council of the European Union）稱這項協議是歐盟團結的勝利。

理事會表示：「為了提高歐盟的能源供應安全，成員國今天達成政治協議，同意在今年冬天自願減少15%的天然氣用量。」

聲明指出：「理事會規定也預告，未來可能啟動天然氣安全供應量的全歐盟警示，強制規定成員國減少天然氣用量。」

歐洲從20日開始面臨著天然氣供應緊縮，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示將把通過北溪天然氣1號管線（Nord Stream 1）輸往德國的天然氣流量減少至1/5。

十多個歐盟國家目前都遭到俄國減少天然氣供應，布魯塞爾呼籲成員國準備減少天然氣用量，以備過冬，憂心俄國可能會完全停止天然氣供應，報復因為入侵烏克蘭而遭西方制裁。

各國能源部長同意從今年8月到明年3月期間，自願減少15%的天然氣用量。在供應吃緊的情況下，減少天然氣用量可以是強制性，但由於有國家反對歐盟原本希望每個國家都減少15%用量的計畫，部分國家和企業於是取得豁免。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，這項協議能讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）看到，即使面對莫斯科近期再度減供天然氣，歐洲依舊保持團結。哈柏克說：「你沒辦法離間我們。」（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110726

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