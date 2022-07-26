更多編輯台推薦新聞：
鞍馬王子李智凱再進化 新動作將申請認證拚命名權
運動

鞍馬王子李智凱再進化 新動作將申請認證拚命名權

圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標
政治

圖輯／海軍海巡首次聯合操演 實彈射擊震懾敵目標

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離
政治

烏克蘭人社群對抗俄羅斯觀點 盼拉近與台灣距離

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭痛想吐全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/288
首頁 / 國際

烏克蘭籲對抗俄國天然氣戰爭 歐盟同意冬天減用量

2022/7/26 22:23（7/26 22:40 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲輸氣管。（美聯社）
俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲輸氣管。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔26日綜合外電報導）針對俄羅斯將大幅減少對歐洲的天然氣供應，烏克蘭呼籲歐洲各國加強對俄制裁，以報復俄國發動的「天然氣戰爭」。歐盟已同意天然氣使用量減縮計畫，一起對抗俄國的操控。

●俄羅斯藉減供大打天然氣戰 澤倫斯基籲加強制裁

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲歐洲各國加強對莫斯科當局的制裁，以報復俄羅斯發動的「天然氣戰爭」。

俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，從27日開始，公司藉北溪天然氣管線（Nord Stream）輸送到歐洲的天然氣每日將減少至3300萬立方公尺，約為管線輸送能量的20%。

澤倫斯基回應此事時說：「今天我們得知針對歐洲新的天然氣威脅…這是俄羅斯對團結歐洲發動的公開天然氣戰爭。」

●對抗俄國 歐盟同意冬天減少15%天然氣用量

歐洲聯盟（EU）同意天然氣使用量減縮計畫，與德國站在一起，並回應俄羅斯操控天然氣供應，以此作為經濟武器。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）表示：「為了提高歐盟的能源供應安全，成員國今天達成政治協議，同意在今年冬天自願減少15%的天然氣用量。」

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，這項協議能讓俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）看到，即使面對莫斯科近期再度減供天然氣，歐洲依舊保持團結。

●烏克蘭獲德國防空戰車 可對付無人機

德新社（DPA）報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在電視受訪時證實，3輛德國「獵豹」（Gepard）防空戰車及數萬發彈藥已運抵烏克蘭。

獵豹是西德在冷戰年代研發的防空戰車，以機動性聞名，將可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機等來自空中的威脅，保衛城市和基礎設施。

冷戰年代西德研發的獵豹防空戰車，可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機。中央社記者林育立德勒斯登攝 111年7月26日
冷戰年代西德研發的獵豹防空戰車，可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機。中央社記者林育立德勒斯登攝 111年7月26日

●與俄簽糧食出口協議 烏克蘭：本週擬出口第一批

俄羅斯先前在聯合國斡旋下，同意讓烏克蘭生產的穀糧經敖德薩港運輸出口，然而幾天前的飛彈攻擊，讓協議是否作數受到質疑。烏國說，他們預計本週出口第一批穀物。

烏克蘭與俄羅斯22日同意一項具里程碑意義的計畫，讓卡在黑海港口的數百萬噸烏克蘭小麥和其他穀物得以運輸出口，此舉被譽為有助緩和全球糧食危機的重要一步。

烏克蘭基礎建設部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，烏國預料協議「將會在未來幾天內」開始生效。庫布拉科夫說：「我們已做好萬全準備，要從本週開始（出口穀糧）。」

●俄羅斯連續攻擊烏克蘭黑海沿岸 恐影響穀物出口

烏克蘭表示，俄軍部隊接連對烏國南部港口城市敖德薩（Odesa）附近黑海沿岸地區，以及尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的目標多次發動飛彈攻擊。

報導指出，俄羅斯數天前就曾經攻擊敖德薩港，現在再次出手，令人懷疑恢復烏克蘭穀物出口的協議能否得到落實。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110726

俄軍部隊接連對烏克蘭南部港口城市敖德薩附近黑海沿岸地區，以及尼古拉耶夫市的目標多次發動飛彈攻擊。圖為尼古拉耶夫被擊中的建築物。（圖取自twitter.com/vitalij_kim）
俄軍部隊接連對烏克蘭南部港口城市敖德薩附近黑海沿岸地區，以及尼古拉耶夫市的目標多次發動飛彈攻擊。圖為尼古拉耶夫被擊中的建築物。（圖取自twitter.com/vitalij_kim）
延伸閱讀
烏克蘭砲擊 烏東俄軍控制區油庫失火俄控92烏軍違反人道罪 海馬士助烏摧毀俄50彈藥庫俄烏剛簽署穀物出口協議 烏克蘭港口即遭飛彈攻擊俄攻擊敖德薩 英國防部：無烏克蘭軍艦在場跡象
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
能源危機迫在眉睫 德國核電廠延役掀辯論