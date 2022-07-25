俄控92烏軍違反人道罪 海馬士助烏摧毀俄50彈藥庫

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烏克蘭當局25日聲稱，6月以來收到美國提供的海馬士，已經利用海馬士摧毀俄軍50處彈藥庫。（圖取自洛克希德馬丁公司網頁lockheedmartin.com）

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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯調查委員會主席巴斯特金25日表示，俄國控告92名烏克蘭武裝部隊人員犯下違反人道罪。烏克蘭當局稱，美國提供的高機動性多管火箭系統，已摧毀俄軍50處彈藥庫。

●美援助海馬士火箭 烏克蘭稱已助摧毀俄50彈藥庫

烏克蘭當局25日聲稱，自從上月收到美國提供的高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士），已經利用海馬士摧毀俄軍50處彈藥庫。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在國營電視台發表談話時強調，海馬士對烏克蘭對抗俄國入侵行動愈來愈重要。

他說：「這能切斷他們（俄國）的後勤供應鏈，並且奪走他們發起戰鬥、對我軍強力砲擊的能力。」

列茲尼科夫並表示，烏克蘭的砲兵對數座橋梁發起「精準」攻擊。儘管他並未提供細節，但顯然是指遭俄軍佔領的赫松地區（Kherson），當地官員稱過去一週有3座橋遭到海馬士攻擊。

●俄控烏克蘭人員違反人道罪 盼友邦參與國際仲裁

俄羅斯調查委員會主席巴斯特金（Alexander Bastrykin）25日表示，俄國已控告92名烏克蘭武裝部隊人員犯下違反人道罪，並提議在玻利維亞、伊朗及敘利亞等國家支持下進行國際仲裁。

「俄羅斯日報」（Rossiiskaya Gazeta）引述巴斯特金的話報導，俄國指控「超過220人，包括烏克蘭武裝部隊最高指揮部代表，以及砲轟平民的軍事單位指揮官」。這些烏克蘭人涉及「危害人類和平及安全的罪行，這沒有追訴時效」。

他並表示，92名指揮官和部屬面臨控罪，且有96人被通緝，包括51名武裝部隊指揮官。

被問到是否可在聯合國主持下進行調查。他說，鑒於「西方集體」公開支持烏克蘭，更適當的做法會是與獨立國協（CIS）、集體安全公約組織（CSTO）、金磚五國（BRICS）及上海合作組織（SCO）中的俄羅斯夥伴合作。

他還說，「權宜之計」是讓那些在烏克蘭議題上立場中立的國家參與，「尤其是敘利亞、伊朗和玻利維亞」。

●烏克蘭新建國日將至 澤倫斯基稱絕不向俄屈服

烏克蘭總統澤倫斯基24日晚上透過影片表示，在挺過俄羅斯5個月以來的攻擊後，烏克蘭將持續盡其所能，對敵人造成重大損失。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）去年8月宣布，7月28日為烏克蘭國家日，在這個節日即將到來之際，他說，「即便是占領者都承認我們會贏」。

澤倫斯基表示，烏克蘭沒有一刻鬆懈。「我們將盡其所能地對敵人造成最大的傷害，並為烏克蘭爭取一切可能的支持。」

●俄外長展開非洲訪問

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）24日開始訪問仰賴俄國糧食供應的非洲國家，他對埃及領袖保證，他們對俄羅斯糧食的訂單將得到滿足。

拉夫羅夫與埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）會談後，在記者會上表示：「我們確認俄羅斯穀物產品出口商承諾全額滿足他們的訂單。」

「蒲亭總統在最近與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通電話時強調了這一點。」

在聯合國與土耳其斡旋之下，俄羅斯和烏克蘭22日簽訂協議，盼能緩和因黑海穀物運輸受阻而造成的全球糧食危機。

拉夫羅夫造訪埃及後，將接著前往烏干達、衣索比亞與剛果。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110725