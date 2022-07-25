更多編輯台推薦新聞：
美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看
產經

美聯準會本週估升息3碼 對台影響3大觀察一次看

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開
生活

海關緝毒犬屢破大案 最萌公務員養成影片公開

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場
國際

瘦弱北極熊舌卡罐頭 科學家：氣候變遷讓牠們更依賴垃圾場

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂
生活

頭暈肌肉痛全身無力可能中暑了 熱傷害預防急救一篇看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
萬安演習下午登場 北市須離車疏散 公車下車要刷卡嗎？QA一次看
首頁 / 國際

俄外長展開非洲訪問 對埃及保證糧食供應無虞

2022/7/25 10:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社開羅24日綜合外電報導）俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天開始訪問仰賴俄國糧食供應的非洲國家，他對埃及領袖保證，他們對俄羅斯糧食的訂單將得到滿足。

拉夫羅夫與埃及外交部長蘇克里（Sameh Shoukry）會談後，在記者會上表示：「我們確認俄羅斯穀物產品出口商承諾全額滿足他們的訂單。」

「蒲亭總統在最近與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通電話時強調了這一點。」

在聯合國與土耳其斡旋之下，俄羅斯和烏克蘭22日簽訂協議，盼能緩和因黑海穀物運輸受阻而造成的全球糧食危機。

俄羅斯軍隊2月入侵以來，烏克蘭鋪設水雷以防俄軍入侵海岸，有2000萬至2500萬公噸糧食受阻在烏克蘭港口。

俄烏達成協議，將建立安全走廊，讓烏克蘭船隻可沿著安全走廊進出3個指定的黑海港口，並尋求透過把糧食出口限制從西方制裁範圍移除，來促進俄羅斯糧食出口。

拉夫羅夫表示：「（聯合國）秘書長（古特瑞斯）負責解除美國和歐盟對（俄羅斯）金融和供應鏈施加的非法限制。」

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，俄烏兩國占埃及小麥進口量的85%。

拉夫羅夫今天會見阿拉伯聯盟（Arab League）主席阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit），以及組成這個泛阿拉伯集團的22個國家的代表。

美國試圖以俄羅斯入侵烏克蘭為由，在全球舞台上孤立俄羅斯，但在阿拉伯世界，這樣的呼籲幾乎沒能成功，因為許多阿拉伯國家不太願意與莫斯科鬧僵關係。

諸如埃及等許多國家並未清楚地選邊站，這讓拉夫羅夫今天盛讚阿拉伯國家與阿拉伯聯盟的立場「平衡、公平、負責」。

拉夫羅夫造訪埃及後，將接著前往烏干達、衣索比亞與剛果。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110725

拉夫羅夫
匈牙利通膨嚴重 急尋俄國增加天然氣供應 烏克蘭一天內擊斃上百俄軍 俄方聲稱要擴大戰線
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族