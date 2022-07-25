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美援助海馬士火箭 烏克蘭稱已助摧毀俄50彈藥庫

2022/7/25 20:41（7/25 21:10 更新）
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烏克蘭7月25日聲稱，自從6月收到美國提供的海馬士，已利用它摧毀俄軍50處彈藥庫。圖為2016年美國製造的海馬士（前）參加美菲聯合軍演。（美聯社）
烏克蘭7月25日聲稱，自從6月收到美國提供的海馬士，已利用它摧毀俄軍50處彈藥庫。圖為2016年美國製造的海馬士（前）參加美菲聯合軍演。（美聯社）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭今天聲稱，自從上月收到美國提供的高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士），已經利用海馬士摧毀俄軍50處彈藥庫。

路透社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在國營電視台發表談話時強調，海馬士對烏克蘭對抗俄國入侵行動愈來愈重要。

他說：「這能切斷他們（俄國）的後勤供應鏈，並且奪走他們發起戰鬥、對我軍強力砲擊的能力。」

路透社無法立即核實列茲尼科夫的說法，俄方沒有立即置評。

列茲尼科夫並表示，烏克蘭的砲兵對數座橋梁發起「精準」攻擊。儘管他並未提供細節，但顯然是指遭俄軍佔領的赫松地區（Kherson），當地官員稱過去一週有3座橋遭到海馬士攻擊。

他也指出，烏克蘭已經收到3輛獵豹（Gepard）防空戰車，是預期15輛中的第一批，未來還預期會收到數十輛豹式（Leopard）戰車支援。

俄方先前曾說摧毀多具海馬士，都遭烏克蘭否認。俄羅斯國防部今天又說，俄軍已摧毀了在烏克蘭西部克梅尼斯基（Khmelnitsky）的海馬士彈藥庫。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110725

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