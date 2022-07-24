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西方遠程火砲助威 烏克蘭指9月前將收復赫松地區

2022/7/24 22:13（7/24 22:24 更新）
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圖為海馬士多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭一名官員今天表示，烏國南部的赫松（Kherson，舊稱刻松）地區開戰初期落入俄軍之手，烏軍將於9月前予以收復。

赫松地區領導人的幕僚克蘭（Sergey Khlan）接受烏克蘭電視台採訪時表示：「我們可以說，9月前，赫松地區肯定會（從俄軍占領下）解放，所有占領者的計劃都將失敗。」

最近幾週，在西方交付的遠程火砲鼓舞下，烏軍部隊一直在收復南部赫松地區的領土。

克蘭稱：「我們可以說，戰場上出現了一個轉捩點。我們看到烏克蘭武裝部隊在最近的軍事行動中占上風。」

他說：「我們看到我們的武裝部隊正公開推進。我們可以說我們正從防禦行動轉向反攻行動。」

俄軍於3月3日占領該地區的主要城市赫松。這是莫斯科2月下旬對烏克蘭展開軍事行動後，第一個淪陷的主要城市。

赫松地區緊鄰俄羅斯於2014年併吞的克里米亞半島，對烏克蘭農業很重要。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110724

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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