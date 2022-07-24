德國援烏克蘭坦克不符需求 波蘭高度不滿

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（中央社記者林育立柏林24日專電）波蘭至今軍援烏克蘭逾200輛蘇聯坦克對抗俄軍，德國承諾將提供坦克彌補缺口，不過數量和性能無法滿足需求，受到波蘭的嚴厲批評。

波蘭外交部次長韋爾賽克（Szymon Szynkowski vel Sęk）接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）22日刊出的訪問表示，德國承諾要交換武器是「騙人的伎倆」，波蘭只好向其它「北大西洋公約組織」（NATO）盟國求助。

為協助抵抗俄國侵略，波蘭等中東歐國家大量軍援烏克蘭士兵熟悉的前蘇聯坦克，德國承諾事後補償這些國家德製坦克，用間接方式軍援烏克蘭。

不過，對波蘭來說，德國打算提供的豹1型（Leopard 1）坦克性能顯然過於落後。

韋爾賽克表示，過去2個月以來，波蘭已經交付烏克蘭超過200輛坦克，德國只願提供「象徵性數量」的坦克，而且比波蘭給烏克蘭的還老舊，讓波蘭士兵得受訓使用1960年代的武器，波蘭實在無法接受。

德國不願直接回應波蘭的批評。一名政府發言人告訴「德新社」（DPA），兩國的幕僚專家一直進行建設性的討論，對波方尖銳的聲音感到意外。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）則對波蘭的不滿表示理解，她說自己對波蘭很快將蘇聯T-72型坦克交給烏克蘭「非常尊敬」。

不過，她強調，為確保本國和北約的防衛需求，德軍現有裝備不足以彌補波蘭因為交付武器給烏克蘭出現的戰力缺口。

蘭布雷特說，德國政府仍在和軍火商討論是否該提高產量，她對德波兩國的談判表示樂觀，「我確定會有好的結果」。（編輯：韋樞）1110724