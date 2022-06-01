美國將供烏克蘭先進火箭系統 不施壓基輔讓步割地

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美國31日宣布將提供烏克蘭更先進的火箭系統，以精準打擊俄軍目標。圖為海馬斯多管火箭系統。（圖取自維基百科，版權屬公有領域）

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（中央社基輔1日綜合外電報導）美國總統拜登透過投書媒體表示，美國將提供烏克蘭更先進的火箭系統，以精準打擊俄軍目標，他也直言美國不會試圖推翻俄羅斯總統蒲亭，也不會私下或公開施壓烏國政府讓步割地。

● 拜登：美不會試圖推翻蒲亭 不施壓烏克蘭割地

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭發動的戰爭來到第4個月。美國總統拜登（Joe Biden）投書媒體，明言美國不會試圖推翻蒲亭，也不會私下或公開施壓烏克蘭政府讓步割地。

「紐約時報」（The New York Times）5月31日刊出拜登投書，標題為「美國在烏克蘭的為與不為」。拜登說美國目標明確，就是希望看到一個民主、獨立、享有主權、繁榮的烏克蘭，且擁有方法嚇阻及自我防禦進一步的侵略。

他寫道，美國將繼續跟盟邦和夥伴合作制裁俄國，繼續提供烏克蘭先進武器，包括標槍（Javelin）反戰車飛彈、刺針（Stinger）防空飛彈、強大的火砲和精準火箭系統、雷達、無人機、Mi-17直升機和彈藥等。

拜登指出，美國不追求北大西洋公約組織（NATO）與俄國開戰，就算他與蒲亭意見不合且認為其行為令人憤慨，美國仍不會試圖讓他下台。拜登還提到，他的原則是關乎烏克蘭的事都需要烏國參與，他不會私下或公開施壓烏國政府就領土做出任何讓步。

● 美國將提供先進火箭系統 助烏打擊俄軍目標

拜登在31日的媒體投書也證實，美國將提供烏克蘭更先進的火箭系統，以精準打擊入侵俄軍「關鍵目標」。

拜登投書「紐約時報」指出：「美國必須提供大量武器和彈藥，讓烏克蘭在談判桌上擁有最大的籌碼。這就是為什麼我決定向烏克蘭人提供更先進的火箭系統和彈藥，使他們能夠更精確地打擊烏克蘭戰場上的關鍵目標。」

一位美國官員透露，美方將提供「海馬士多管火箭系統」（HIMARS），亦即「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System），這系統將使烏軍能在境內更遠距離精準打擊戰場目標。

● 德國將供烏克蘭IRIS-T防空系統 助保衛大城市

基輔當局與德國在野黨要求德國加強運送重型武器至烏克蘭後，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）6月1日表示，將提供IRIS-T防空系統給烏克蘭，有助大型城市防範俄軍空襲。

蕭茲告訴下議院聯邦議院（Bundestag）的議員：「最近政府已決定，我們將運送德國擁有的最新式IRIS-T型防空系統（給烏克蘭）。」

他說這個系統將「賦予烏克蘭能力，可保衛一整座主要城市防範俄國空襲」，且德國也會運送一套能偵測敵軍火箭的追蹤雷達系統給烏國。

另外，蕭茲也在31日指出，他已經同意一項對希臘的協議，由雅典當局將蘇聯時期步兵戰車送交烏克蘭，以換取柏林當局對其提供更現代化武器。

圖為IRIS-T 模型。（圖取自維基共享資源，作者HaraF，CC BY-SA 3.0）

● 俄軍襲擊化工廠 澤倫斯基：真是瘋了

俄國軍隊為完全攻下烏克蘭東部城市北頓內茨克（Severodonetsk）而猛攻一家化工廠，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指控俄國根本是「瘋了」。

北頓內茨克控制權之爭本週戰火升級，俄烏雙方都死傷慘重。地方有關當局31日表示，俄軍攻擊了北頓內茨克一家化工廠內的硝酸槽，呼籲民眾待在室內。

澤倫斯基透過影片說：「有鑑於北頓內茨克儲存了大量化學品，俄羅斯軍隊對當地的襲擊，包括盲目的空襲，根本是瘋了。」

● 北頓內茨克70%落入俄軍手裡 烏軍持續抵抗

烏克蘭盧甘斯克地區軍事管理局長海岱（Serhiy Hayday）1日表示，連日來遭俄軍圍攻的北頓內茨克，70%已落入俄軍手裡，不過烏軍仍在市內繼續作戰。

海岱稱部分烏軍部隊已撤退至預先安排好、位置更有利的陣地，其他部隊則繼續「在市內作戰」。他說，從北頓內茨克撤離平民的行動仍然暫停，現在也不可能將人道援助運入市內。

俄軍一旦奪下北頓內茨克，與其相鄰的利西昌斯克（Lysychansk）將成為盧甘斯克唯一仍在烏克蘭控制下的城市地區。俄軍在進行數週砲擊後，上週向北頓內茨克市區緩慢挺進。

● 烏克蘭外交部長呼籲馬克宏6月底前訪烏

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）31日呼籲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），在法國擔任歐洲聯盟（EU）輪值主席國任期於6月30日結束前訪問烏克蘭。

庫列巴告訴法國LCI電視新聞台：「如果馬克宏能在法國擔任歐盟輪值主席期間來訪會很好，最棒的是他為烏克蘭帶來更多武器，這是我們能從法國那裡獲得最寶貴的援助。」

馬克宏在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前不久曾前往莫斯科和基輔，但戰爭爆發後就不曾到烏克蘭。

● 戰火隆隆 烏克蘭種子銀行面臨永久摧毀危機

俄國侵略烏克蘭戰爭未歇，烏國戰場附近的地下儲藏庫，近2000個作物的基因密碼正面臨著被永久摧毀的危險。

這項風險在5月初頓成關注焦點，聯合國糧農組織（FAO）設立的非營利組織「全球作物多樣性信託基金」（Global Crop Diversity Trust）通報，烏克蘭國家種子銀行附近一座研究設施遭毀壞。

這間研究設施和烏克蘭種子銀行坐落的東北城市哈爾科夫（Kharkiv），近來頻遭俄軍密集轟炸。全球作物多樣性信託基金僅表示設施遇襲，但以維安為由婉拒提供更多細節。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1110601